O termo hacker caracteriza pessoas, por sua alta habilidade tecnológica, capazes de acessar sites ou banco de dados através de sistemas próprios. Diferente do que muitos pensam, hackers não são pessoas que buscam desestabilizar servidores ou inserir vírus em máquinas, por exemplo, essas intenções são pensadas pelos crackers, o seu oposto. Os hackers, ou hackers do bem, são possuidores de um vasto conhecimento no que diz respeito a tecnologia da informação - são eles os responsáveis pelo auxílio em dúvidas ou no desenvolvimento de serviços digitais para todos os usuários da rede.

Quais serviços digitais são oferecidos pelos hackers do bem?

Os serviços oferecidos pelos hackers do bem são muitos. Todos eles estão focados em sanar problemas digitais, sejam eles desenvolvidos por terceiros ou até mesmo por programas maliciosos. Se o seu problema é simples, não se preocupe, hackers do bem também podem, por exemplo, retirar informações pessoais não autorizadas da internet como: nome completo, números de telefone, CPF, RG, imagens, vídeos, entre outras informações que possam te prejudicar.

Qual é a empresa mais capacitada hoje no mercado para me ajudar?

Criada com o propósito de solucionar problemas digitais, a Saftec é uma empresa totalmente capacitada para ajudar você, nosso cliente, nas mais diversas situações. Ao contratar nossos serviços, você receberá uma assessoria exclusiva de profissionais especialistas.

