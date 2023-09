Sagard baut seine globale Präsenz aus, eröffnet sein erstes Büro in der Golfregion und begrüßt eine regionale Führungskraft

Das Büro wird in Abu Dhabis Finanzzentrum ADGM angesiedelt sein, ein erstes regionales Standbein für Sagard, dem weitere Expansionpläne folgen sollen

Firas Mallah, eine erfahrene Führungspersönlichkeit, wird die Aktivitäten des Unternehmens in der Region leiten

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- Sagard, ein globaler Multi-Strategie-Anbieter für alternative Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 14,5 Milliarden US-Dollar, gab heute die Eröffnung seines ersten Büros im Nahen Osten in Abu Dhabi bekannt, das von Firas Mallah, Managing Director und Head of the Middle East, geleitet wird.

Das neue Büro befindet sich im Herzen des Abu Dhabi Global Market und ist der jüngste Schritt im Rahmen der laufenden internationalen Expansion des Unternehmens.

„Die Eröffnung unseres neuen Büros in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserer Vision, eine der angesehensten und einflussreichsten alternativen Investmentgesellschaften weltweit zu werden", sagte Paul Desmarais III, Vorsitzender und CEO von Sagard. „Ich freue mich sehr, Firas Mallah als Managing Director und Head of MENA im Sagard-Team begrüßen zu dürfen. Wir bauen bereits auf spannende lokale Partnerschaften und freuen uns darauf, unsere zahlreichen Möglichkeiten für Wachstum und Zusammenarbeit zu beschleunigen."

Firas verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung, insbesondere über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Mittelbeschaffung im Nahen Osten und über gute Beziehungen zu allen Ebenen institutioneller Investoren in der Region sowie zu verschiedenen Strategien auf öffentlichen und privaten Märkten. Firas wird die Beschleunigung der Aktivitäten von Sagard leiten und für die Entwicklung der Investorenbasis, den Aufbau des Ökosystems und die Schaffung grundlegender Partnerschaften, auch für unsere Portfolio-Unternehmen, verantwortlich sein.

„Ich freue mich sehr, zu einer unternehmerisch geprägten Firma wie Sagard zu stoßen – unser Ziel ist es, Wertschöpfungspartner von Investoren, Finanzinstituten, innovativen Firmen und Unternehmern zu werden. Die Innovation, die Dynamik und der Ehrgeiz, die wir in der Region beobachtet haben, machen sie zu einem spannenden Ort, an dem wir unser Know-how für Investitionen in private Märkte anbieten können", sagte Firas Mallah.

Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi (His Excellency Ahmed Jasim Al Zaabi), Vorsitzender des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) und des Abu Dhabi Global Market, kommentierte den Meilenstein der Sagard-Expansion in der Region: „Die Expansion von Sagard in den Nahen Osten mit Abu Dhabi und ADGM als bevorzugtem Zielort für ein regionales Standbein ist ein Beispiel für die Bedeutung der Vermögensverwaltung und das außergewöhnliche Wachstum, das dieser Sektor in letzter Zeit erlebt. Unternehmen wie Sagard leisten einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele von Abu Dhabi, ein internationales Finanzzentrum aufzubauen, dessen Kernstück die Innovation ist und dessen Eckpfeiler ein beschleunigtes nachhaltiges Wachstum ist. Wir heißen Sagard in der „Hauptstadt des Kapitals" willkommen und freuen uns darauf, die Zukunft der Vermögensverwaltung in dieser dynamischen Region und darüber hinaus zu gestalten."

Informationen zu Sagard

Sagard ist eine alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft mit mehreren Strategien, die 14,5 Milliarden US-Dollar verwaltet, 125 Portfolio-Unternehmen hat und 300 Mitarbeiter beschäftigt. Wir investieren in Risikokapital, außerbörsliches Beteiligungskapital, private Kredite, Immobilien und Tantiemen. Wir bieten flexibles Kapital, eine unternehmerische Kultur und ein globales Netzwerk an Investoren, Handelspartnern, Beratern und Wertschöpfungsexperten. Unser dynamisches und unterstützendes Ökosystem gibt unseren Partnern den Vorteil, den sie brauchen, um in jeder Phase zu lernen, zu wachsen und zu gewinnen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.sagard.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn @Sagard

Informationen zum Abu Dhabi Global Market (ADGM) Abu Dhabi Global Market (ADGM) ist das internationale Finanzzentrum (IFC) der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, das am 21. Oktober 2015 seinen Betrieb aufnahm. ADGM stärkt die Position von Abu Dhabi als führendes Finanz- und Geschäftszentrum, das als strategisches Bindeglied zwischen den wachsenden Volkswirtschaften des Nahen Ostens, Afrikas und Südasiens und dem Rest der Welt dient.

ADGM arbeitet innerhalb eines internationalen Regulierungsrahmens, der auf der direkten Anwendung des englischen Common Law basiert, und regelt die gesamte Insel Al Maryah und Al Reem, die als Finanzfreizone von Abu Dhabi ausgewiesen ist.

ADGM wird als einer der bevorzugten Top-IFCs in der Region Naher Osten und Afrika eingestuft und als größtes Fintech-Zentrum der MENA-Region bezeichnet. Sein fortschrittliches und inklusives Geschäftsökosystem richtet sich an globale Finanz- und Nicht-Finanzinstitutionen, während es Synergien zwischen ADGM und mehreren Gerichtsbarkeiten nutzt, die zu den fortschrittlichsten, vielfältigsten und progressivsten Finanzzentren der Welt gehören.

Weitere Informationen zum ADGM finden Sie auf www.adgm.com oder folgen Sie uns auf Twitter und Instagram: @adglobalmarket und LinkedIn @Abu Dhabi Global Market (ADGM)

