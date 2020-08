Sai Life Sciences abre novo centro de pesquisa e tecnologia de última geração em Hyderabad

"Fico muito feliz por saber que a estimada liderança da Sai Life Sciences escolheu Telangana para a instalação do seu novo centro de pesquisa e desenvolvimento", observou Sri KT Rama Rao na ocasião. "O setor de ciências da vida é um dos principais focos para o governo de Telangana. Hyderabad atende a mais de 1 mil inovadores globais com a visão de desenvolver medicamentos inovadores e acessíveis para o mundo. Felicito sinceramente toda a equipe da Sai Life Sciences, não só pelo novo centro de pesquisa e tecnologia, mas também pelo trabalho para o desenvolvimento e a fabricação de novos medicamentos que salvam vidas."

Construída com a aspiração de atingir os melhores benchmarks globais em infraestrutura laboratorial, a nova instalação de pesquisa e tecnologia tem vários aspectos únicos, tais como design de laboratório inteligente e ergonômico para aumentar a segurança e a produtividade, automação avançada para captura ininterrupta de dados durante o desenvolvimento de processos, abordagem Lean e 5S para aumentar a produtividade e espaços de trabalho colaborativos para gerar inovação.

"A nossa filosofia por trás da construção desta nova instalação foi ir além do que é a norma na Índia e criar o que os nossos parceiros inovadores globais esperam das suas capacidades internas", observou o CEO e diretor-gerente da Sai Life Sciences, Krishna Kanumuri. "Somos um exemplo do que é possível no rico ecossistema das ciências da vida de Hyderabad. Hoje, à medida que construímos capacidades de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial e investimos no desenvolvimento de talentos com profunda expertise de temas específicos, posso dizer sem hesitar que Hyderabad é verdadeiramente uma cidade onde sonhos farmacêuticos são realizados."

A nova instalação de 83 mil pés quadrados (7,7 mil metros quadrados) conta com capacidades de pesquisa de última geração e plataformas tecnológicas avançadas, aumentando as capacidades da empresa no fornecimento de soluções científicas superiores aos seus clientes farmacêuticos e biotecnológicos inovadores em nível global. Ela tem 24 laboratórios de química com 250 exaustores, laboratórios analíticos, um conjunto tecnológico totalmente equipado e um laboratório dedicado à segurança de processos.

A Sai Life Sciences iniciou um processo de transformação organizacional em 2019, reinventando-se como uma CDMO global e de nova geração. Por meio desta iniciativa, denominada Sai Nxt, a empresa está investindo mais de US$ 150 milhões (mais de INR 1000 Cr) para expandir e atualizar as suas instalações de pesquisa e desenvolvimento e de manufatura, produzir talentos científicos e de liderança global de primeira linha, fortalecer os sistemas de dados e automação, e acima de tudo elevar o patamar em segurança, qualidade e foco no cliente.

Sobre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CDMO de serviço completo motivada por uma visão de apoio ao lançamento de 25 novos medicamentos até 2025. Ela trabalha com companhias farmacêuticas e biotecnológicas inovadoras em nível mundial, acelerando a descoberta, o desenvolvimento e a fabricação de moléculas pequenas complexas. Uma CDMO pura, a Sai Life Sciences vem atendendo a um conjunto diversificado de programas de desenvolvimento de novas entidades químicas, consistentemente fornecendo valor com base na sua qualidade e capacidade de resposta. Atualmente, trabalha com sete das dez maiores companhias farmacêuticas, bem como com várias pequenas e médias empresas farmacêuticas e biotecnológicas. A Sai Life Sciences é uma empresa de capital fechado apoiada por investidores globais, pela TPG Capital e pela HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1228693/Sai_Life_Sciences.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1228696/Sci_Life_Sciences_Centre.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

FONTE Sai Life Sciences

SOURCE Sai Life Sciences