Sai Life Sciences amplia de forma considerável suas capacidades de biologia em seu campus integrado de P&D

A Sai Life Sciences tem aumentado de forma ininterrupta suas capacidades biológicas para complementar sua sólida base em química medicinal, DMPK e toxicologia para apoiar seus clientes em toda a jornada de descoberta de medicamentos, desde o ID alvo e validação até IND. No ano passado, a empresa abriu sua primeira instalação internacional de P&D com um laboratório de biologia em Boston, EUA. O Boston Biology Lab foi projetado para oferecer às empresas de biotecnologia e start-up na região serviços de biologia para atender às necessidades de biologia exploratória e personalizada. A equipe de biólogos, DMPK e cientistas de toxicologia em ampliação na Índia trabalha perfeitamente com a equipe de Boston para apresentar aos clientes uma solução ideal em termos de velocidade, custo e talento.

Os serviços de descoberta da empresa apoiam uma ampla gama de empresas inovadoras globais, que abrangem desde start-ups a grandes empresas farmacêuticas, por meio de um conjunto diversificado de áreas terapêuticas, incluindo a oncologia, CNS, antivirais e inflamação, entre outras. Com um registro histórico de relacionamentos duradouros com o cliente com uma média de mais de 10 anos, a Sai Life Sciences avançou mais de 25 programas em diferentes fases clínicas (IND para Fase III) com um tempo médio de resposta desde a fase Hit/Lead até candidato sendo de 18 meses.

A Sai Life Sciences iniciou um processo de transformação organizacional em 2019, através da iniciativa Sai Nxt, reinventando a si mesma como CRO/CDMO globalde próxima geração. Guiada pelas visões e insights de seus clientes, a empresa está investindo mais de US$ 150 milhões (>INR 1000 Cr) para ampliar e melhorar as suas instalações de P&D e fabricação, induzir talentos científicos e de liderança globais de alto nível, fortalecer a automação e os sistemas de dados, e, acima de tudo, elevar o padrão de segurança, qualidade e foco no cliente.

Sobre a Sai Life Sciences

Sai Life Sciences é uma CDMO de serviço completo orientada pela visão de contribuir para o lançamento de 25 novos medicamentos até 2025. A empresa trabalha com empresas inovadoras de todo o mundo da área farmacêutica e de biotecnologia, acelerando a descoberta, o desenvolvimento e a fabricação de moléculas pequenas complexas. Uma CDMO pura, a Sai Life Sciences vem atendendo a um conjunto diversificado de programas de desenvolvimento de novas entidades químicas, consistentemente fornecendo valor com base na sua qualidade e capacidade de resposta. Atualmente, a empresa trabalha com 7 das 10 maiores empresas farmacêuticas, além de várias empresas pequenas e médias da área de farmácia e biotecnologia. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o apoio dos investidores globais, TPG Capital e HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com

FONTE Sai Life Sciences

