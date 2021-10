Sai Life Sciences apresenta relatório de meio período sobre a iniciativa Sai Nxt e revela expansão dos recursos

O CEO e diretor administrativo da Sai Life Sciences, Krishna Kanumuri, declarou: "Na metade do prazo da Sai Nxt, concluímos dois terços de nosso investimento prometido. E ainda mais importante, aumentou nossa capacidade de atender às necessidades dos inovadores globais de produtos farmacêuticos e de biotecnologia com velocidade, conformidade e confiabilidade."

A caminho da excelência: destaques da jornada até agora

Guiada pelos insights e feedback de seus clientes inovadores, a Sai Life Sciences expandiu suas instalações de P&D e de fabricação, aprofundou os recursos científicos e tecnológicos, fortaleceu a automação e os sistemas de dados e elevou o nível de segurança, qualidade e foco no cliente.

Crescimento em profundidade e escala científica : a expansão da empresa em Boston e Manchester permitiu que ela acessasse alguns dos melhores talentos farmacêuticos em todo o mundo e fortalecesse sua capacidade de resolver desafios científicos complexos. O crescimento simultâneo em sua equipe da Índia trouxe recursos de nicho e experiência em NCE. Expansão de plataformas e recursos tecnológicos : a empresa ampliou seus recursos em várias tecnologias, incluindo triagem de alto conteúdo (HCS), PROTACS, ciências e engenharia de partículas, APIs altamente potentes, aumento de escala de processos de fluxo, amiditos, peptídeos e muito mais. Campus de descoberta e desenvolvimento totalmente integrado, construídos para garantir rapidez : a empresa consolidou todos os seus recursos de P&D da Índia em um campus integrado de 13 acres em Hyderabad com mais de 1.200 cientistas. O campus abriga descobertas integradas (química, biologia e DMPK/tox), desenvolvimento de fase inicial e tardia, recursos analíticos abrangentes, segurança de processos, plataformas de tecnologia, suprimentos de fase inicial e transferência de tecnologia. A co-localização de equipes multifuncionais no mesmo centro, combinada com processos simplificados e automação, ajuda a resolução mais rápida de problemas técnicos e aumenta a velocidade. Modelo global de entrega de biologia e química de processos : Para oferecer aos seus clientes uma solução ideal em termos de talento, velocidade e eficiência de custos, a empresa criou equipes especializadas de P&D globais em Boston (Biologia) e Manchester (Desenvolvimento de processos) com capacidade comprovada de resolver desafios científicos complexos. Complementando o sólido histórico de gestão de projetos complexos pela equipe da Índia, isso permite que os clientes comecem seu projeto em Boston ou Manchester , após os quais os projetos são perfeitamente transferidos em termos de tecnologia para a Hyderabad para uma maior produtividade ou expansão, conforme necessário. Este modelo é habilitado por equipes globais unificadas com o suporte de infraestrutura e processos correspondentes em todas as unidades. Novas instalações de fabricação de última geração: A empresa adicionou 172 KL API e capacidade de manufatura intermediária, 4 salas esterilizadas, em seu campus de manufatura Bidar. Está em curso adicionar recursos de API e amidites altamente potentes até o final de 2021, capacidade adicional de fabricação de 200 KL e uma instalação dedicada para produtos de saúde de animais de companhia até o final de 2022. Com essa expansão, 80% da capacidade instalada terá menos de 5 anos e 60% menos de 3 anos. Todas as novas instalações de produção têm recursos de automação, sistemas de dados e segurança de última geração alojados em blocos de produção multifuncionais ergonomicamente projetados. Alcance global do cliente : a empresa expandiu sua presença de desenvolvimento de negócios para 15 cidades em todo o mundo com o objetivo de elevar seus níveis de atendimento ao cliente e ter representação mais próxima dos clientes. Impulso renovado da sustentabilidade: A Sai Life Sciences fez progressos significativos no avanço de sua agenda de sustentabilidade:

- Tornou-se a primeira empresa com sede na Índia a ingressar na associação PSCI

- Juntou-se à Mesa Redonda Farmacêutica do ACS Green Chemistry Institute (ACS-GCIPR) como "Membro Associado"

- Lançou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade em 2020 de acordo com a estrutura GRI

- Recebeu as certificações ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- Tornou-se signatária do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) Certificações, prêmios e reconhecimento : como testemunho de sua transformação, a Sai Life Sciences ganhou vários prêmios e reconhecimento de prestígio em diversas categorias, incluindo qualidade, aprendizado e desenvolvimento, práticas energéticas eficientes e sustentabilidade.

Mais detalhes sobre a Sai Nxt podem ser encontrados aqui.

S obre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CRO-CDMO de serviço completo que trabalha com empresas farmacêuticas e biotecnológicas inovadoras de todo o mundo para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a comercialização de pequenas moléculas complexas. A empresa conta com mais de 2.200 funcionários em suas instalações na Índia, Reino Unido e EUA. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o apoio de pesquisadores globais, como TPG Capital e HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

