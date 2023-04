Sai Life Sciences eröffnet SSRL, eine spezielle Forschungseinrichtung für Schrödinger, auf seinem F&E-Campus Hyderabad

Vollständig ausgestattete Labore für Teams mit bis zu 75 Mitgliedern, die in 100 Tagen betriebsbereit sein können

HYDERABAD, Indien, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, einen von Indiens am schnellsten wachsenden globalen Organisationen für Auftragsforschung, Entwicklung und Fertigung (Contract Research, Development and Manufacturing Organisations, CRO-CDMO), gab heute die Eröffnung der Sai Schrödinger Research Laboratories (SSRL) auf seinem F&E-Campus in Hyderabad in Indien bekannt. Die Anlage wurde von Dr. Karen Akinsanya, Präsidentin von F&E, Therapeutik bei Schrödinger Inc., in Anwesenheit von Mitgliedern des Führungsteams von Schrödinger und Sai Life Sciences eingeweiht.

Bei der Einweihung der Anlage sagte Dr.Karen Akinsanya: „Wir haben uns Ende letzten Jahres für Sai Life Sciences als unser CRO entschieden. Wir freuen uns sehr darüber, dass jetzt die Arbeit an unseren Programmen mit einem erfahrenen und engagierten Team in einer hochmodernen Einrichtung beginnen kann. Sai Life Sciences wird eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Arzneimittelentdeckung und Aktivitäten im Rahmen der frühen Entwicklung spielen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit".

Sai Life Sciences schloss im Januar 2023 einen 5-jährigen strategischen Vertrag mit Schrödinger ab, um SSRL in Hyderabad in Indien aufzubauen. Schrödingers physikbasierte Rechenplattform transformiert die Art und Weise der Entdeckung von Therapeutika und Materialien. Kurz darauf begann die Sai Life Sciences mit dem Aufbau der Anlage sowie der Rekrutierung von wissenschaftlichen Mitarbeitern, um das Projekt in einem beschleunigten Zeitrahmen zum Abschluss zu bringen.

In einer Rede bei diesem Anlass sagte Krishna Kanumuri, CEO und Managing Director von Sai Life Sciences: „Unsere Zusammenarbeit mit Schrödinger stellt einen aufregenden Neustart für uns bei Sai Life Sciences dar. Sie bietet uns eine spezielle Einrichtung zur Unterstützung mehrerer Entdeckungsprogramme. Das uns entgegengebrachte Vertrauen ist ein Beleg für die Fortschritte, die wir in Bezug auf Größenordnung, Umfang und Tiefe unserer integrierten Arzneimittelentdeckungsmöglichkeiten gemacht haben. Ich freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit."

Bei diesem Anlass trafen Dr. Karen Akinsanya und Krishna Kanumuri namhafte Beamte, die denHon'ble Minister for Industries & Commerce, Government of Telangana Shri KT Rama Rao vertreten. Sie informierten sie über die Art der Zusammenarbeit sowie die Rolle, die Sai Schrödinger Research Laboratories (SSRL) bei der Förderung der Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten spielen wird.

SSRL wurde auf dem F&E-Campus von Sai Life Sciences im Genome Valley gegründet und ist eine dedizierte Einrichtung für integrierte Entdeckungsabläufe, darunter medizinische und synthetische Chemie, In-vitro-Biologie und Prozesschemie. SSRL wird bei Bedarf auf andere Sai-Funktionen wie z. B. In-vitro-ADME und In-vivo-PK zugreifen. Die Beziehung wird die Weiterentwicklung von Programmen, die die validierte Rechenplattform von Schrödinger nutzen, unterstützen. Zurzeit beschäftigt SSRL 75 Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) in den Bereichen medizinische Chemie, Biologie, Prozesschemie und analytische Chemie.

Informationen zu Sai Life Sciences

Sai Life Sciences ist ein Full-Service-CRO-CDMO, das mit über 200 innovativen Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen weltweit zusammenarbeitet, um die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung komplexer kleiner Moleküle zu beschleunigen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2600 Mitarbeiter an seinen Standorte in Indien, Großbritannien und den USA. SAI Life Sciences ist ein Privatunternehmen und wird von den globalen Investoren TPG Capital und HBM Healthcare Investments unterstützt. https://www.sailife.com/

