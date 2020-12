Sai Life Sciences publie son premier rapport sur la durabilité

Lors de l'annonce, Krishna Kanumuri, PDG et directeur général, a déclaré : « Je suis ravi de présenter notre premier rapport sur la durabilité 2019-2020. Il reflète notre engagement profond en faveur de la durabilité, dans notre quête pour donner vie à de nouveaux médicaments. C'est aussi une réaffirmation de notre promesse Make it better together (l'améliorer avec toutes les parties prenantes), ce qui constitue un moteur essentiel pour affiner en permanence nos pratiques en matière de durabilité et pour parvenir à une croissance responsable des entreprises. »

Le rapport souligne les progrès de l'entreprise sur tous les points qui sont essentiels pour son activité et ses parties prenantes. Il détaille les différentes initiatives qui permettent à l'entreprise de progresser vers ses objectifs déclarés de développement durable. Au cours de l'année, Sai Life Sciences a dépassé ses objectifs en matière d'élimination responsable des déchets dangereux et ses programmes de sensibilisation de la communauté. Elle progresse également de manière constante vers l'utilisation d'énergies renouvelables pour répondre à ses besoins énergétiques. Elle a institué les « Green Chemistry Awards » pour célébrer et reconnaître les équipes qui font preuve d'améliorations sensibles par rapport aux processus établis. Le rapport complet peut être consulté ici .

S'exprimant à cette occasion, Sreekrishna Chopperla, vice-président et chef du département Santé, sécurité et environnement de l'entreprise, a déclaré : « Au fil du temps, nous avons pu inculquer à nos employés un état d'esprit inné envers la durabilité. Cela nous permet de progresser chaque jour vers les objectifs de développement durable. Nous continuerons à suivre cette voie au fur et à mesure de notre expansion et de notre croissance, en gardant le développement durable au cœur de nos préoccupations. »

La publication du rapport 2020 sur le développement durable couronne une année très productive pour Sai Life Sciences du point de vue du développement durable. Quelques-uns des points forts :

L'entreprise est devenue la première entreprise ayant son siège en Inde à adhérer à la PSCI.

Elle a reçu les certifications ISO 14001: 2015 et ISO 45001:2018 pour son centre de R&D, son site de fabrication et son siège social.

ISO 45001:2018 pour son centre de R&D, son site de fabrication et son siège social. Elle a rejoint la table ronde pharmaceutique de l'Institut de chimie verte de l'ACS (ACS-GCIPR) en tant que « membre associé ».

Elle a remporté le prestigieux 21e prix national d'excellence en matière de gestion de l'énergie 2020 décerné par le CII - Sohrabji Godrej Green Business Centre.

Elle a reçu la note de 5 étoiles pour l'excellence de ses pratiques QSE lors de la remise des prix 2019 de la Confédération de l'industrie indienne (CII) Sud.

En outre, grâce à sa réponse proactive à la pandémie de COVID-19, l'entreprise s'est assurée de minimiser l'impact sur ses parties prenantes et ses activités commerciales en protégeant la main-d'œuvre, en assurant la continuité des activités avec ses fournisseurs et ses clients, et en soutenant la communauté.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est une CRO/CDMO à service complet dont la vision est de soutenir le lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici 2025. L'entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. En tant que société de services purs, Sai Life Sciences a servi un ensemble diversifié de programmes de développement de nouvelle entité chimique (NCE), en fournissant constamment une valeur basée sur sa qualité et sa réactivité. Aujourd'hui, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1384873/Sai_Life_Sciences_Sustainability_Report_2020.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

SOURCE Sai Life Sciences