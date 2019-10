Saiba como conservar a pintura do carro com as dicas do Portal Carro Bonito

CURITIBA, Brasil, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Toda pessoa que ama ter um carro, adquire-o com esforço, também zela pela sua segurança e conservação. Uma das principais preocupações de um proprietário de automóvel é a conservação de seu visual, a pintura sobre a lataria, a carcaça.

Manter a pintura, a cor do veículo como nova, refletindo um brilho quase zero é uma tarefa de constante manutenção. Portanto, são necessários alguns cuidados específicos, que devem ser seguidos dentro de regras simples, porém, eficientes, que auxiliam o proprietário de um carro manter a superfície colorida da lataria de seu automóvel. Aqui são apresentadas pelo portal Carro Bonito cinco dicas práticas e eficientes para cuidar pintura de seu veículo.

A – Lavar o automóvel com bastante delicadeza, ou seja, utilizar instrumentos leves, macios, que não danifiquem a pintura. Os meios mais adequados, esponja própria para isso, que são aqueles blocos macios que são encharcados de água e sabão. Serão necessárias luvas de lavagem e, pelo menos, dois baldes de água com solução xampu. Começar a ensaboar com suavidade, leveza, para não riscar a pintura.

O modo correto de efetuar a lavagem da superfície do automóvel está na utilização de microfibra; de tecido de algodão puro ou em estrutura de camurça sintética. Esse critério de cuidado vai desde a escolha do material de higienização até o modo de se efetuar a limpeza.

Em primeiro lugar, enxaguar toda a superfície do automóvel, desde o teto, e todo o modo de ensaboar e passar a esponja deve ser realizado em um único sentido, para que não se formem manchas.

B – Adquirir uma cera de alta qualidade. Assim que estiver bem higienizado, enxaguado e seco, é a hora de lustrar com cera automotiva própria para veículos. Essa substância forma uma camada que protege a pintura contra toda a ação do tempo, a fúria dos elementos da natureza, o sol, o vento, a água da chuva, a poeira, etc. Sobretudo, o calor e luz do sol, que vão ressecando a superfície, fazendo a tinta tornar-se quebradiça e descascar. O efeito das camadas de cera chega a durar até um mês, sendo que a ceras de alta qualidade têm prazo de durabilidade de até seis meses.

C – Em alguns casos é necessário utilizar a capa protetora. Trata-se da capa protetora de tipo automotiva, cuja função é proteger a superfície do carro. Entretanto, todo cuidado é pouco, o vestir e revestir o veículo com a capa tende a fazer riscar a pintura, toda a vez que o automóvel for revestido e toda vez que a capa for retirada. Essa capa é mais recomendável para automóveis que permanecem muito tempo em garagens.

D – Efetuar o polimento no sentido de fazer evitar que o brilho da pintura se perca aos poucos. O desgaste é inevitável, porém, há meios de se conter isso. Todo polimento é recomendado, sobretudo em casos nos quais as pinturas estão manchadas; com riscos superficiais; nas pinturas queimadas de sol e, também, em pinturas que possuem manchas provocadas devido às fezes de pássaros ou pela decomposição de folhas de árvores, que permanecem sobre a lataria.

E – Efetuar a chamada cristalização, que garante muita durabilidade, até mais do que as camadas de cera, que untam o carro, porém, também pode se acumular com o resíduo que seca e forma crosta. O processo de Cristalização ou de espelhamento consiste em aplicar uma fina camada de resina em cima da pintura, no sentido de proteger a mesma dos mesmos fatores naturais já citados. Trata-se de uma espécie de verniz, mais recomendado para veículos mais antigos.

Mais informações no site https://www.carrobonito.com . Nele é possível encontrar diversas matérias sobre dicas para automóveis, além dos últimos lançamentos automobilísticos com suas especificações e fichas técnicas. O site tem matérias atualizadas e de fácil interação.

