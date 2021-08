Saiba como gigante sueca espera reduzir o consumo de plástico e emissões de carbono no Brasil

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Reconhecida como uma das 100 empresas mais sustentáveis do mundo pela Corporate Knights, a sueca Essity tem sua estratégia de sustentabilidade como um dos pontos chave para alcançar seus objetivos de negócio. Com sua estratégia estruturada em uma plataforma de 3 pilares, focada em bem-estar, circularidade e produzir mais consumindo menos, a companhia tem metas ambiciosas estabelecidas para o Brasil em 2021 em busca de melhorar o bem-estar das pessoas, através de soluções de higiene e saúde com menor impacto ambiental até 2030.

A iniciativa criada especialmente para o país reúne uma série de ações de impacto ambiental e social. Entre as principais delas estão a redução de 14% no consumo de papel a partir da diminuição da largura de suas toalhas interfolhadas Tork Slim, com impacto zero na distribuição do produto, estímulo à reciclagem de plástico, além de parcerias que envolvem a doação de parte das vendas de produtos TENA com o objetivo de arrecadar fundos para o plantio de mais de 1.500 árvores e distribuição de sementes para plantio residencial aos consumidores.

"Na Essity acreditamos que criar alianças gera valor e é por isso que TENA se junta à causa de um dos seus principais clientes onde, em conjunto com outras organizações e através da doação das suas vendas, serão gerados fundos para sensibilizar e incentivar que o consumidor plante as sementes que serão distribuídas por uma das maiores redes de supermercados do Brasil e, assim, promover o cuidado com o meio ambiente", comenta Victor Hernández Albiter, Vice-Presidente de Marketing e Vendas da Essity no Brasil.

A companhia busca ainda desenvolver embalagens promocionais com menos plástico e embalagens mais sustentáveis, produzidas com materiais recicláveis e reduzindo em 50% o plástico consumido, assim como as emissões de carbono. Já para o público interno, a Essity busca gerar conscientização para a sustentabilidade, com um novo escritório projetado para estimular a cultura sustentável, incentivando o uso de luz natural durante o dia, a redução e reciclagem de impressões, o uso de copos e garrafas reutilizáveis, reciclagem de eletrônicos descartáveis, além de treinamentos e campanhas internas.

"Contribuir para uma sociedade sustentável e circular é um dos principais compromissos da Essity globalmente. Mais do que nunca, precisamos pensar no futuro e agir agora para garantir o bem-estar das próximas gerações, refletindo sobre os impactos sociais e ambientais que geramos. Com base na responsabilidade e áreas de acompanhamento bem definidas, vamos garantir o cumprimento das nossas metas e enfrentar os crescentes desafios de sustentabilidade, sempre promovendo o diálogo com nossos stakeholders", reforça o executivo.

Além das ações focadas no meio ambiente, a Essity também promove ações de impacto social, com iniciativas que vão desde conteúdo educacional para desmitificar pautas como a incontinência urinária e a menstruação, como também parcerias com ONGs e projetos sociais, como a sua já tradicional Black Friday, em que parte das vendas de produtos TENA é revertida em doação de produtos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Todas as mudanças e iniciativas da Essity focadas em sustentabilidade, tanto no Brasil como globalmente, reforçam nosso compromisso com práticas de negócios responsáveis em toda a nossa cadeia de valor. Estarmos entre as empresas mais sustentáveis do mundo reflete o trabalho diário que realizamos para proteger as pessoas e o nosso planeta", completa.

