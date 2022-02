Saiba mais sobre os maços de cigarro no site do TPackSS

BALTIMORE, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Qualquer pessoa pode assumir um papel ativo no esforço local de controle do cigarro, utilizando ou contribuindo para o Tobacco Pack Surveillance System (TPackSS). Desenvolvido pelo Instituto de Controle Global do Tabaco da Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, o TPackSS apresenta um banco de dados que pode ser pesquisado com mais de 6.600 maços de cigarro coletados em 14 países de renda baixa e média.