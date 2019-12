Saiba onde descartar gratuitamente lâmpadas fluorescentes usadas em Florianópolis (SC)

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 16 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Se você é consumidor doméstico, já deve ter se deparado com a seguinte situação: o que fazer com as lâmpadas fluorescentes, depois que elas queimam? Essas lâmpadas possuem componentes que demandam um fluxo específico na coleta e destinação final. Por isso, o descarte incorreto, como no lixo comum, pode acarretar diversos problemas ambientais.

Com a finalidade de realizar a coleta e a destinação ambientalmente correta desses resíduos, o programa da Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa) disponibiliza em Florianópolis (SC) um total de 19 pontos de coleta, a fim de cumprir com a determinação do Acordo Setorial.

A Reciclus é uma organização civil sem fins lucrativos, criada pelos principais importadores de lâmpadas, para atuar como Entidade Gestora do processo, seguindo um modelo de operação autossustentável.

A iniciativa envolveu diversos segmentos da sociedade e atende à determinação da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), a Lei Federal nº 12.305/2010 que fala na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e na logística reversa (LR) como soluções para o descarte correto de itens que podem causar danos ao meio ambiente.

Participam do programa apenas as lâmpadas de uso doméstico, dos seguintes tipos: fluorescentes compactas e tubulares; de vapor de mercúrio, sódio ou metálico; e luz mista. Não há limite para descarte, desde que seja realizado por consumidor doméstico.

Desde 2108, já foram recolhidos pela Reciclus em Florianópolis (SC) 16.299 kg de lâmpadas fluorescentes pós-uso, o que totaliza 111.525 unidades.

Conheça os 19 pontos Reciclus instalados em Florianópolis:

Balaroti - Rodovia José Carlos Daux, 2.684, Monte Verde, Florianópolis/SC.

BIG – Av. Madre Benvenuta, 687, loja 11, Santa Monica, Florianópolis/SC.

Bistek – Rua João Cândido Jacques, 49, Costeira do Pirajubaé, Florianópolis/SC.

Brasil Atacadista - Rodovia Armando Calil Bulos, 5.890, Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis/SC.

Hiper Selec – Rod. Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2.797, Rio Tavares, Florianópolis/SC.

Imperatriz - Avenida das Nações, 192, Canasvieiras, Florianópolis/SC.

Imperatriz – Av. Engenheiro Max de Souza, 740, Coqueiros, Florianópolis/SC.

Imperatriz – Rodovia Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho, 5.451, Jurerê, Florianópolis/SC.

Imperatriz - Avenida Mauro Ramos, 982, Mauro Ramos, Florianópolis/SC.

Imperatriz - Rua João Pio Duarte da Silva, 1.623, Córrego Grande, Florianópolis/SC.

Imperatriz - Rodovia Virgílio Várzea, 587, Monte Verde, Florianópolis/SC.

Imperatriz – R. General Liberato Bittencourt, 1.885, Estreito, Florianópolis/SC.

Imperatriz Gourmet - Rua Bocaiuva, 2.468, Centro, Florianópolis/SC.

Imperatriz Gourmet - Avenida Professor Othon Gama D' Eça, 771, Centro, Florianópolis/SC.

Makro – Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 469, Estreito, Florianópolis/SC.

Ok Supermercado – R. Waldemar Ouriques, 19, Capoeiras, Florianópolis/SC.

Santa Rita - Rodovia SC 401, Km 5, 4.910, Saco Grande, Florianópolis/SC.

Santa Rita - Rua Dr. Fúlvio Aducci, 1.028, Estreito, Florianópolis/SC.

Stecanela - Rua Lauro Linhares, 357, Trindade, Florianópolis/SC.

Para saber o ponto de coleta mais próximo de sua residência, acesse: https://reciclus.org.br/lista-de-pontos-de-coleta/

A implantação dos pontos de coleta segue os critérios técnicos indicados no Acordo Setorial, como número de habitantes, área urbana, densidade populacional, domicílios com energia elétrica, poder aquisitivo, infraestrutura viária e acessibilidade.

Sobre a RECICLUS

A Reciclus é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas do Brasil, com o objetivo de promover o Sistema de Logística Reversa. Atualmente conta com 90 empresas associadas. O objetivo é envolver toda a sociedade e a cadeia produtiva em um grande movimento estruturado de coleta de lâmpadas ao final de seu ciclo de vida e realizar a sua destinação final ambientalmente adequada.

Mais informações: www.reciclus.org.br ou pelo telefone (11) 5083-0124.

