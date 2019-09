Saiba se vale a pena comprar um carro fora de linha, segundo o site SemiNovos Carros

CURITIBA, Brasil, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Aqui no Brasil, é muito comum vermos carros extremamente populares saírem de linha. Além desses, ainda merecem ser mencionados aqueles modelos que não são mais fabricados ou que foram remodelados, não lembrando em nada os antigos. Porém, o que se percebe é que, apesar de não apresentarem mais versões 0 km, ainda há muitos desses automóveis em circulação nas ruas, sendo ainda assim um verdadeiro sucesso entre os condutores.

Sabendo que essa prática ainda é muito comum por aqui, a pergunta que não quer calar para aqueles que estão em dúvida sobre que carro comprar é: vale a pena o investimento nesse tipo de segmento de veículos descontinuados?

Se essa é uma pergunta que você se faz com frequência, o portal SemiNovos Carros reuniu informações e dará algumas dicas importantes que merecem ser levadas em consideração na hora da negociação. Fique ligado.

Pontos positivos da compra

Sempre que a montadora anuncia o fim de uma linha de automóveis, as concessionárias precisam elaborar um plano para liquidar todo o estoque do mesmo, de forma a abrir espaço para os novos modelos que estão chegando ao mercado. Por isso, um dos pontos positivos da compra desse tipo de carro é que as condições de pagamento apresentadas são muito mais atrativas, sem falar no preço que é negociado. Isso porque, levando em conta o preço do lançamento do automóvel em sua versão de entrada, é possível adquirir um fora de linha com facilidades garantidas e muito mais acessórios e que, ainda assim, seja 0 km.

Se for esse o seu caso, é claro que valeria a compra de um carro que está saindo de linha. Porém, na compra, existe um outro fator que precisa ser levado em conta: o tempo de uso do mesmo.

Depreciação do veículo

É importante ressaltar que um carro convencional que é 0 km tem, no primeiro ano de uso, cerca de 10% de depreciação. Em casos de automóveis fora de linha, essa depreciação sobe para 15% a 20%, valor muito maior. Então, se a ideia for ficar pouco tempo com o veículo, a ideia não é nada boa, já que você poderá perder muito dinheiro na jogada. Porém, se a estratégia é ficar um bom tempo com o mesmo, vale apostar nesse tipo de negociação.

Questões de manutenção: fique atento!

O que deve ser sempre levado em conta, indiferente do modelo ter uma linha nova de produção ou a descontinuada, é a manutenção do veículo. Então, para modelos fora de produção, atente às peças dele, principalmente se essas são compatíveis com aquelas apresentadas nos carros mais recentes. Vale lembrar que, segundo a legislação do Brasil, todas as montadoras têm a obrigação de fornecer as peças para a reposição em veículos que já saíram de linha nos últimos 10 anos. Porém, a realidade é bem diferente, já que a fabricação é muito inferior à demanda existente. Sendo assim, é comum faltarem as peças no mercado. Então, se o carro que você escolheu tem uma mecânica parecida ou igual aos novos modelos, não há esse tipo de preocupação em caso de necessidade. Esse é, provavelmente, um dos itens que mais necessitam de atenção por parte do comprador.

Como as concessionárias estarão liquidando a todo custo os carros, muitas vezes não abordam os assuntos pertinentes. Vale cobrar no ato da compra para depois não ser pego de surpresa.

Portanto, como se pode notar, vale investir nos carros que estão fora de linha, mas é importante se informar antes da negociação. Hoje são inúmeras as condições atrativas de pagamento e os benefícios oferecidos.

Fique atento para não cair em nenhuma cilada e avalie o custo-benefício desse tipo de compra.

Para obter mais informações sobre carros e seus modelos lançados, assim como dicas sobre cuidados e outros assuntos sobre o mundo dos automóveis, acesse o site https://www.seminovoscarros.com.br e fique por dentro de tudo. Lá você encontra artigos atualizados e com informações completas.

