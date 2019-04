Sailingstone Capital irá votar contra diretores independentes da Turquoise Hill Resources

SÃO FRANCISCO, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A SAILINGSTONE CAPITAL PARTNERS anuncia que escreveu uma carta aberta aos acionistas da Turquoise Hill Resources (TSX/NYSE: TRQ), informando-os que a SailingStone pretende votar CONTRA os diretores independentes da TRQ, no Encontro Anual de 14 de maio de 2019. Uma cópia da carta pode ser vista em www.sailingstonecapital.com/resources.html.

O sócio administrativo da SailingStone, MacKenzie Davis, disse: "Há muito tempo nos preocupamos com práticas de governança corporativa na TRQ e temos trabalhado diligentemente com o conselho para tentar resolver essas questões. Infelizmente, o conselho se recusou a participar de um diálogo produtivo e não nos sobrou alternativa senão votar CONTRA os diretores independentes. Essa não é uma decisão que tomamos com satisfação, em vista de nosso investimento significativo e nosso comprometimento de longo prazo com a empresa. Mas, permanece o fato de que esse é um ativo de classe mundial, que merece práticas de governança corporativa de classe mundial, de forma que todas as partes interessadas – Rio Tinto, acionistas minoritários, o povo e o governo de Mongólia – estejam alinhadas para conseguir sucesso no projeto e em nível corporativo".

Sobre a SailingStone Capital Partners LLC

A SailingStone Capital Partners LLC é uma firma de consultoria em investimentos de propriedade dos empregados, focada exclusivamente em fornecer soluções de investimento na área de recursos naturais globais. Sediada em São Francisco, a SailingStone administra carteiras de ações concentradas, positivas apenas, para investidores institucionais

