Sailor Jerry Spiced Rum apresenta garrafa redesenhada em homenagem à lenda da tatuagem Norman "Sailor Jerry" Collins

DUBLIN, 3 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O Sailor Jerry Spiced Rum, criado em homenagem ao pai da tatuagem da velha guarda americana, Norman "Sailor Jerry" Collins, está lançando um design ousado da nova garrafa, com iconografia e imagens que destacam ainda mais a vida e a época de Collins, acentuando a dedicação do rum para contar e celebrar sua história e construir uma comunidade de indivíduos com mentalidades afins em todo o mundo. A nova e aprimorada garrafa, que irá conter o mesmo líquido premiado que muitos desfrutam há anos, foi lançada inicialmente em março de 2018 e será disponibilizada em mercados de diversas partes do mundo durante 2018.

Jerry and Ginger Cocktail and Bottle Sailor Jerry Bottle New Label

O Sailor Jerry Spiced Rum é um rum straight-up (puro), prático, da velha guarda. Nos velhos tempos, marinheiros costumavam suavizar suas cotas de rum com especiarias O Sailor Jerry Spiced Rum segue a mesma tradição. O resultado é um rum muito arrojado e suave. Um rum caribenho misturado com especiarias e sabores 100% naturais, o Sailor Jerry incorpora o espírito "tudo incluído" e uma atitude contumaz do rum que adotou o nome de quem disse: "Meu mundo fala por si mesmo".

Norman "Sailor Jerry" Collins era um veterano da Marinha, que ficou famoso por tatuar soldados e marinheiros, na época da Segunda Guerra Mundial, em Honolulu, onde ele estabeleceu seu agora lendário salão de tatuagem. A garrafa renovada evoca elementos clássicos de seu famoso cartão de visita da loja Hotel Street, com imagens do Havaí e do terreno vulcânico do Diamond Head. O rótulo também traz a dançarina da Hula, uma peça exclusiva do trabalho artístico de tatuagem de Collins, representando os marinheiros que visitaram o Havaí durante seu tempo na Marinha. No outro lado da garrafa, o rótulo traz a história icônica de Collins, homenageando seu legado e filosofia de viver a vida em seus próprios termos.

Outras novidades do design da nova garrafa inclui um grande logo em escrita do Sailor Jerry, em um fundo redondo preto e forte, tornando-o claramente visível em qualquer prateleira de loja, prateleira de bar ou armário de bebidas. A caixa de expedição será atualizada para espelhar a nova aparência da garrafa.

"Norman Collins é uma inspiração para muitos e exerceu um tremendo efeito em futuras gerações", disse o diretor global de marca Sailor Jerry Spiced Rum, Chin Ru Foo. "Na Sailor Jerry Spiced Rum, a marca que hoje adota seu nome, celebramos sua vida, seu etos e suas paixões, em tudo o que fazemos. A renovação da garrafa para incluir a iconografia e imagens clássicas foi projetada para compartilhar a história de Norman com o mundo de uma maneira mais significativa e pessoal".

Norman "Sailor Jerry" Collins nasceu em 14 de janeiro de 1911 e rapidamente encontrou sua paixão pela tatuagem, enquanto viajava pelos Estados Unidos de carona em trens de carga. Aos 19, Collins entrou na Marinha dos EUA, onde ele foi exposto à arte e à cultura do Sudeste da Ásia. Após o serviço naval, Collins se instalou em Honolulu, na época da Segunda Guerra Mundial, e continuou aprimorando suas habilidades como artista da tatuagem. Marinheiros de licença em terra, em Honolulu, formavam filas, durante horas, do lado de fora da loja de tatuagem Hotel Street de Collins, para fazer tatuagens com o mestre. Como não era de ficar parado, Collins se tornou um capitão licenciado de uma grande escuna de três mastros, tocou saxofone em sua própria banda e, frequentemente, comandava um show de rádio. Essas paixões pessoais são celebradas, agora, através do Sailor Jerry Spiced Rum e compartilhadas com indivíduos de mentalidades afins.

"Estamos muito satisfeitos por poder compartilhar essa aparência nova e ousada com a comunidade do Sailor Jerry, sempre em expansão, e estamos ansiosos para celebrar com ela durante todo o ano", acrescentou Foo.

A nova garrafa foi lançada nos Estados Unidos em março de 2018 e será lançada no Reino Unido e no resto do mundo a partir de maio de 2018.

Para saber mais sobre o Sailor Jerry Spiced Rum, visite http://www.sailorjerry.com.

https://www.youtube.com/watch?v=FbmktHaU6ps&feature=youtu.be

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/661087/Jerry_and_Ginger_Cocktail_and_Bottle.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/661088/Sailor_Jerry_Bottle_New_Label.jpg

FONTE William Grant & Sons

SOURCE William Grant & Sons

Related Links

http://www.sailorjerry.com