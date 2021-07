Saint-Christophe-et-Niévès classé passeport le plus solide parmi les pays des Caraïbes offrant la citoyenneté par investissement

LONDRES, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Pour la cinquième année consécutive, Saint-Christophe-et-Niévès est arrivé en tête du classement comme pays des Caraïbes offrant le passeport le plus solide parmi tous ceux qui proposent des programmes de citoyenneté par investissement (CBI). Selon les données de l'Association du transport aérien international, les détenteurs du passeport de Saint-Christophe-et-Niévès peuvent voyager dans 157 pays. Malgré la pandémie, les citoyens de cette nation bi-insulaire peuvent voyager dans un plus grand nombre de pays que l'année dernière.

En plus d'offrir le passeport CBI le plus solide des Caraïbes, Saint-Christophe-et-Niévès a également devancé les autres pays qui proposent ce programme, notamment le Monténégro, la Turquie et le Vanuatu. Le passeport de Saint-Christophe-et-Niévès a été classé au 24e rang mondial des passeports les plus solides au monde, devant celui des nations plus grandes et plus développées.

« Nous sommes fiers de conserver la position de passeport de citoyenneté par investissement le plus solide des Caraïbes pour la cinquième année consécutive », a déclaré Les Khan, PDG de l'unité de citoyenneté par l'investissement de Saint-Christophe-et-Niévès. « Cela souligne une fois de plus la solidité de l'offre du passeport de Saint-Christophe-et-Niévès et du programme « Citoyenneté par l'investissement », en plus de reconnaître notre capacité à être flexible, à nous adapter et à innover. Cette année, par exemple, nous avons introduit de nouvelles options d'investissement alternatives, numérisé les applications pendant la pandémie de COVID-19 et lancé une offre à durée limitée, tout en continuant à appliquer les normes les plus strictes en matière de diligence raisonnable. »

Alors que les restrictions de voyage commencent à s'assouplir et que les pays du monde entier commencent à mettre en place des programmes de vaccination contre la COVID-19, il est d'autant plus crucial que les personnes ouvertes sur le monde ne soient pas laissées pour compte en raison des lourdeurs bureaucratiques des demandes de visas et des politiques d'immigration discriminatoires. Les hommes et femmes d'affaires africains détiennent certains des passeports les plus faibles du monde, le Nigeria n'offrant un accès sans visa qu'à 46 pays, le Ghana à 64 et le Kenya à 72.

« Pour ceux qui espèrent se lancer à l'assaut dans l'ère post-pandémique, un passeport et une citoyenneté solides feront toute la différence pour faire des affaires efficacement et accéder aux marchés mondiaux », a déclaré Micha Emmett, PDG de CS Global Partners .

Le programme CBI de Saint-Christophe-et-Niévès est une solution populaire pour obtenir une plus grande liberté de voyager et de meilleures opportunités commerciales. Introduit en 1984, ce programme est le plus ancien au monde et est reconnu mondialement comme une marque Platinum Standard. Les personnes qui réalisent un investissement admissible dans le Fonds de croissance durable du programme et qui passent les contrôles de sécurité nécessaires obtiennent le droit de vivre, de travailler et d'étudier dans le pays, ainsi qu'une mobilité mondiale accrue. En outre, elles bénéficient de nouvelles perspectives commerciales dans un pays qui entretient des liens étroits avec des centres économiques tels que les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les familles de quatre personnes maximum peuvent également profiter d'une offre à durée limitée dans le cadre du FCD, qui accorde la citoyenneté pour 150 000 dollars au lieu de 195 000 dollars.

