Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, David Yurman et TAG Heuer ouvriront des boutiques à Royalmount, le nouveau quartier du commerce de détail et du style de vie de Montréal

MONTRÉAL, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Royalmount , une nouvelle destination majeure pour le commerce de détail et le style de vie qui s'installera à Montréal l'année prochaine, a annoncé aujourd'hui que Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, David Yurman et TAG Heuer sont les toutes dernières marques de luxe qui ouvriront leurs boutiques, dès l'été 2024.

Andrew Lutfy, PDG de Carbonleo, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir ces marques de classe mondiale et de catégorie supérieure à Royalmount, qui deviendra la destination numéro un dans l'est du Canada pour la vente au détail, la restauration et le divertissement. Des années de réflexion et de planification ont été nécessaires pour attirer les bonnes marques à Montréal. L'arrivée de ces marques est porteuse d'un avenir palpitant pour Royalmount et contribuera à donner vie à notre vision et à nos valeurs communes. Nous sommes impatients d'accueillir ces marques ainsi que nos précieux invités et visiteurs l'année prochaine. »

Les marques déjà annoncées pour Royalmount comprennent Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. et RH, qui ouvriront également des boutiques dédiées l'année prochaine. Au total, le projet accueillera plus de 170 boutiques et 60 restaurants. Outre les marques de renommée internationale qui s'installeront à Royalmount, 50 % des marques et des concepts de vente au détail seront entièrement nouveaux pour le marché québécois, ce qui permettra aux visiteurs et aux habitants de la région de découvrir des produits uniques.

Saint Laurent sera très présent au Royalmount avec sa première boutique autonome dans la ville, véritable fleuron du Québec. Versace marquera son arrivée à Montréal avec sa première boutique indépendante dans la ville. La dernière enseigne de Jimmy Choo sera sa première dans la ville de Montréal et présentera la gamme complète des produits de la marque d'accessoires de luxe.

La nouvelle boutique phare de David Yurman à Royalmount sera sa plus grande boutique au Canada et sa première au Québec, tandis que TAG Heuer ouvrira sa première boutique dédiée à Montréal à Royalmount, qui rendra hommage à l'histoire de la course automobile dans la ville par son design et son agencement. Michael Kors renforcera sa présence dans la ville avec une nouvelle boutique dédiée à la collection Michael Kors.

Royalmount est un projet à usage mixte de 7 milliards de dollars situé au cœur de Montréal, qui comprend des commerces, des bureaux, des restaurants et des lieux de divertissement, le tout au cœur d'un parc central très attrayant. La première phase consistera en un complexe commercial et de style de vie de 76 000 mètres carrés sur deux niveaux. Royalmount sera le premier projet à usage mixte 100 % neutre en carbone des Amériques et le plus grand projet de commerce de détail LEED Gold au Canada. Réalisé par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, il vise à proposer des marques et des expériences de premier ordre sur le marché québécois.

Dès son ouverture, Royalmount deviendra la principale destination pour le shopping, la restauration et le divertissement dans l'est du Canada. Plus qu'un simple lieu de transaction, Royalmount vise à rassembler les citoyens dans un environnement qui met l'accent sur le bien-être émotionnel et la joie de vivre. La destination mettra l'accent sur la vente au détail durable, la connectivité et le luxe inclusif, où chaque acheteur peut trouver son bonheur. Royalmount reflétera l'évolution de la façon dont les habitants et les visiteurs font leurs achats, travaillent et découvrent de nouvelles expériences.

Pour plus d'informations, consultez le site www.royalmount.com

À propos de Carbonleo

Carbonleo est une société privée de développement et de gestion immobilière basée au Québec qui se spécialise dans une approche progressive, centrée sur l'humain et dynamique, fortement axée sur le vécu. Inspirée par les plus grands designers du monde et les meilleures pratiques internationales, l'équipe hautement expérimentée de Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux attentes des générations actuelles et futures. Fort du succès des projets novateurs à usage mixte déjà en place, Carbonleo s'engage à revitaliser Montréal en créant une gamme de projets propices, exceptionnels et de grande valeur qui s'intègrent parfaitement aux quartiers dans lesquels ils voient le jour. www.carbonleo.com

À propos de L Catterton

Avec environ 33 milliards de dollars en capitaux propres couvrant ses stratégies de fonds et 17 bureaux à travers le monde, L Catterton est la plus grande entreprise mondiale de capital-investissement axée sur le consommateur. En s'appuyant sur une connaissance approfondie des catégories, sur l'excellence opérationnelle et sur un vaste réseau de relations stratégiques, l'équipe de L Catterton, composée de près de 200 professionnels de l'investissement et de l'exploitation, aide les équipes de gestion du monde entier à créer des marques fortes et leaders dans leur catégorie. Depuis 1989, la société a réalisé environ 250 investissements dans des entreprises de consommation. Pour en savoir plus sur L Catterton, rendez-vous sur www.lcatterton.com

