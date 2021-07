Saint-Marin approuve le passeport vert national, permettant aux citoyens et aux résidents de se déplacer librement

« Le certificat Covid numérique de Saint-Marin est un outil important qui aligne la République sur les normes technologiques utilisées par l'UE, assurant une interopérabilité totale tout en ajoutant une méthode de certification « universelle » basée sur la technologie blockchain », commente l'ingénieur Lorenzo Spadoni, président de Saint-Marin Innovation.

Le certificat contient deux QR codes :

Le premier s'aligne sur les exigences de l'UE ;

Le second est vérifiable par n'importe qui, n'importe où. Ceci est rendu possible par un jeton non fongible (NFT), c'est-à-dire qu'il s'agit d'un certificat unique et non reproductible qui garantit l'immuabilité en étant enregistré sur la blockchain publique VeChainThor.

Cette solution innovante a été développée avec le soutien de VeChain, l'une des principales plateformes publiques de blockchain au monde. DNV est un leader indépendant dans les services d'évaluation et un pionnier dans les solutions d'assurance numérique.

Renato Grottola, directeur mondial de la croissance et de l'innovation chez DNV, a déclaré : « Le certificat Covid numérique de Saint-Marin est un certificat facilement consultable. Tout le monde peut potentiellement vérifier un certificat sans avoir à télécharger une application spécifique. L'utilisation de la technologie blockchain de VeChain et, en particulier, de NFT, permet d'accroître la confiance dans l'authenticité des informations. »

Un système d'information national a été mis en place pour permettre de télécharger le certificat directement à partir de son propre dossier électronique. Tous les traitements de données personnelles sont conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD). L'ensemble minimum de données requises pour vérifier l'authenticité ne comprend pas de données à caractère personnel.

Sunny Lu, PDG de VeChain, a déclaré : « Peu de temps après avoir évoqué l'idée du NFT d'entreprise, le certificat Covid numérique constitue la parfaite illustration dans ce secteur, qui est aussi une nouvelle solution pour aider le gouvernement à gagner du terrain dans la lutte contre le COVID-19. VeChainThor fournit une infrastructure équilibrée permettant aux pouvoirs publics et aux secteurs public et privé de collaborer pour créer un système de vérification unique et normalisé. »

La solution Blockchain

Le certificat Covid numérique de Saint-Marin utilise une clé publique pour l'émission et la validation, garantissant l'intégrité, l'authenticité et le contrôle des données qu'il contient. La solution est issue des synergies créées entre San Marino Innovation S.p.A, l'équipe conjointe DNV et VeChain et le Secrétariat d'État à la Santé de la République de Saint-Marin.

Selon le ministère de la santé et de la sécurité sociale, ce développement extrêmement efficace est entièrement dû à la collaboration fructueuse et à plusieurs niveaux entre les entités publiques de Saint-Marin et les partenaires privés DNV et VeChain. La solution et la technologie qui la sous-tendent ont été présentées en juin à l'OMS lors d'une réunion du Comité européen ainsi qu'au fonds russe RDIF.

Exemple de certificat : https://www.sanmarinortv.sm/uploads/media/media/60/60c0efffdc68c004413824.pdf

L'Institut pour l'innovation, République de Saint-Marin

L'Institut pour l'innovation de la République de Saint-Marin est une entreprise privée appartenant à l'État. L'Institut a pour mission principale de créer un écosystème pour le développement de l'innovation dans la République, en soutenant l'incubation d'entreprises de haute technologie. En outre, elle soutient l'État dans la mise en œuvre de technologies innovantes au service des citoyens et de l'administration publique.

DNV

DNV est un fournisseur indépendant d'assurance et de gestion des risques, présent dans plus de 100 pays. Grâce à des solutions d'évaluation et d'assurance numérique, DNV aide les entreprises à établir la confiance et la transparence autour des produits, des actifs, des chaînes d'approvisionnement et des écosystèmes. En combinant durabilité, chaîne d'approvisionnement et expertise numérique, DNV travaille à la création de nouveaux modèles d'assurance permettant l'interaction et la transparence des transactions à travers les chaînes de valeur. Fort de notre vaste expertise technique et industrielle, nous travaillons avec des entreprises du monde entier pour combler le manque de confiance entre consommateurs, producteurs et fournisseurs.

VeChain

Fondée en 2015, VeChain vise à connecter la technologie blockchain au monde réel grâce à un écosystème sur mesure pour les entreprises. VeChain est un pionnier de l'application de la blockchain publique sur des cas d'utilisation réels et travaille déjà avec de grandes entreprises publiques et privées à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1558795/Picture1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpg

