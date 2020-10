Sainte-Lucie résiste à la crise du COVID tandis qu'une bonne gouvernance renforce la confiance des investisseurs internationaux

CASTRIES, Sainte-Lucie, 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le Premier ministre de Sainte-Lucie, l'Honorable Allen Chastanet, affirme que l'intérêt des investisseurs mondiaux pour le pays n'a pas été réduit par le COVID-19. S'exprimant lors du lancement du nouveau site Internet et de la nouvelle identité visuelle de marque du St. Lucia Citizenship-by-Investment Program (programme de citoyenneté par l'investissement de Sainte-Lucie), le Premier ministre Chastanet a déclaré que la nation insulaire des Caraïbes avait été exemplaire dans sa gestion de la pandémie, ayant permis d'accroître la confiance des investisseurs et d'observer une croissance continue du nombre de candidatures reçues par la St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit (unité dédiée à la citoyenneté par l'investissement de Sainte-Lucie), un impressionnant pourcentage à deux chiffres représentant la hausse du nombre de candidats au cours des derniers mois.

« La crise actuelle a amené de nombreux chefs d'entreprises et investisseurs à se rendre compte qu'ils peuvent travailler à distance et qu'il ne leur est pas nécessaire d'être basés dans les grandes villes. Le réseau haut débit et les vols directs de Sainte-Lucie vers les États-Unis et Londres lui octroient un accès facile au reste du monde. Notre engagement sans compromis envers les normes les plus élevées en matière de bonne gouvernance étant associé à une disposition législative favorable concernant les sièges sociaux, il est attractif pour les entreprises de déplacer leur siège vers Sainte-Lucie. Nous sommes toujours sur la bonne voie pour atteindre notre objectif consistant à doubler notre PIB au cours des six prochaines années », a expliqué le Premier ministre Chastanet.

Nestor Alfred, CEO de la St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit, affirme qu'il existe diverses options pour les investisseurs cherchant à obtenir la citoyenneté du pays, dès 100 000 USD. « Nous offrons un retour sur investissement significatif à un niveau d'investissement compétitif, avec un accès sans visa à 146 destinations dans le monde entier, mais notre engagement à garantir une diligence raisonnable rigoureuse et une responsabilité au plus haut niveau à travers des options comparables est ce qui sous-tend réellement cet investissement stratégique. La croissance à long terme et les options historiques proposées par Sainte-Lucie peuvent générer une valeur continue et exponentielle pour les investisseurs internationaux. »

En mai, Sainte-Lucie a été le premier pays des Caraïbes à annoncer une nouvelle option d'investissement pour une période limitée en réponse à la pandémie de coronavirus. Pour être éligible à la citoyenneté via l'option COVID-19 Relief Bond (obligation de soutien face au COVID-19), qui durera jusqu'au 31 décembre 2020, un individu est tenu de réaliser un investissement minimum de 250 000 USD dans une obligation gouvernementale ne portant pas intérêt qui devra être maintenue pendant cinq ans.

Le Premier ministre Chastanet explique que les rentrées générées grâce au programme sont placées dans un fonds économique national géré par un conseil indépendant et utilisées pour renforcer les capacités, réduire la dette et réaliser des investissements en capital à Sainte-Lucie. « Tout ce sur quoi le pays se concentrait avant le COVID est devenu encore plus pertinent : l'investissement dans l'éducation, la construction d'une plateforme d'e-gouvernement, la simplification du régime fiscal, l'investissement dans les infrastructures, la modernisation de la force de sécurité et du système judiciaire, et l'élargissement de l'offre touristique. Le programme de citoyenneté par l'investissement peut être une source clé de financement pour nous aider à faciliter ces développements. C'est pourquoi nous nous engageons constamment et vigoureusement auprès des principales parties prenantes externes, y compris les gouvernements et les organisations supranationales, afin de nous assurer que nos investisseurs conservent l'accès au marché international qui a stimulé leur décision d'investissement initiale. »

