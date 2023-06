SAJ présentera des solutions énergétiques intelligentes à l'Intersolar Europe 2023, visant une gestion de l'énergie plus intelligente et plus rentable

GUANGZHOU, Chine, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions intelligentes de stockage d'énergie SAJ participera à l'Intersolar Europe 2023 du 14 au 16 juin à Munich, l'un des plus grands salons annuels pour l'industrie solaire. Au stand B2, 330, la société présentera une gamme de produits et de solutions qui combinent des produits matériels avec l'IoT et répondent à divers scénarios d'application, visant à aider les clients à gérer l'énergie de façon plus intelligente et plus rentable.

Lors du salon, SAJ présentera ses dernières offres, y compris le HS2, une solution de stockage d'énergie hybride photovoltaïque intégrée pour les maisons qui peut être facilement installée et étendue jusqu'à 25,0 kWh, et le CM1, une solution de stockage d'énergie commerciale et industrielle à haute intégration avec un PCS de 100 kW, un groupe de batteries de 215 kWh, une protection incendie, l'air conditionné et une unité de gestion intelligente qui permet aux clients d'économiser 70 % du temps d'installation et de mise en service et de réduire le LCOE (coût actualisé de l'énergie).

Les solutions énergétiques intelligentes de SAJ visent à offrir une gestion efficace aux distributeurs, une réduction des coûts et une efficacité accrue pour les installateurs, ainsi que des avantages en matière d'économie d'énergie et de coûts pour les propriétaires. Dans le cadre de ces solutions, SAJ a également développé la plateforme de gestion énergétique intelligente SAJ, qui comprend eSAJ Home pour une gestion intelligente de l'énergie domestique et eSAJ Service pour une exploitation et une maintenance intelligentes. La plateforme pourrait couvrir tous les scénarios, y compris les centrales électriques résidentielles, commerciales, mobiles et au sol, et servir de plateforme pour fournir des services avant-vente et après-vente, tels que la formation et l'assistance technique.

Ce système de gestion intégré est alimenté par trois algorithmes d'IA de base : prédiction de la production d'énergie, prédiction de la consommation d'énergie et programmation intelligente. Ces algorithmes avancés permettent à SAJ de prédire avec précision la production et la consommation d'électricité et d'optimiser la consommation d'énergie pour minimiser les coûts. Dans une étude de cas portant sur une centrale de stockage d'énergie en exploitation, une comparaison sur un mois a révélé que les solutions énergétiques intelligentes de SAJ ont permis d'économiser jusqu'à 20,3 % sur les coûts d'électricité, et la période d'amortissement a été réduite à quatre mois.

À propos de SAJ

Avec 18 ans de dévouement et de professionnalisme, SAJ s'est imposé comme un pionnier dans l'industrie des énergies renouvelables. SAJ s'engage à fournir des produits et services fiables dans les secteurs des solutions énergétiques intelligentes résidentielles et commerciales, des stations d'alimentation portables et de l'automatisation industrielle. Son portefeuille de produits holistique accompagne les consommateurs tout au long de leur parcours de stockage, de consommation et de gestion de l'énergie. Les produits de SAJ sont accueillis dans plus de 80 pays et régions et aident les clients du monde entier à devenir autonomes en énergie et à mener une vie durable.

