SAJ présentera des solutions énergétiques intelligentes dans tous les scénarios au salon SNEC 2023 de Shanghai

SHANGHAI et GUANGZHOU, Chine, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions de stockage d'énergie intelligent SAJ a annoncé qu'il présenterait ses solutions de stockage d'énergie intelligent complètes pour tous les scénarios lors de la SNEC PV POWER EXPO 2023 à Shanghai du 24 au 26 mai, fournissant des solutions énergétiques plus intelligentes et plus rentables pour les clients du monde entier.

SAJ présentera une large gamme de produits et de solutions, notamment le HS2, une solution hybride photovoltaïque-stockage intégrée, et le nouveau CM1, un système tout-en-un à haute intégration qui réduit les coûts et simplifie l'installation, le câblage et le débogage, réduisant ainsi les frais de main-d'œuvre. Le nouveau produit de stockage d'énergie mobile de la société sera également présenté pour la première fois à l'exposition.

Depuis des années, SAJ investit dans des plateformes de gestion de systèmes énergétiques intelligents, dans le but de fournir une gestion et des services énergétiques numériques complets, créant ainsi une valeur essentielle pour ses clients. La société a mis au point eSAJ Home, un système intelligent de gestion de l'énergie domestique, et eSAJ Service, un service intelligent d'exploitation et de maintenance, qui permet une intégration et une exploitation transparentes des stations domestiques, commerciales, d'énergie mobile et terrestres, en assurant la surveillance, l'analyse, le contrôle et la gestion de la maintenance de l'énergie.

Les solutions eSAJ Home + Service combinent des produits matériels avec l'IdO, offrant aux propriétaires un service intégré de gestion de l'énergie et des stratégies optimales d'utilisation de l'énergie, ce qui permet d'économiser des coûts énergétiques. Pour les distributeurs, elle offre une gestion du système de réseau, une gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux et une gestion efficace des sous-réseaux et des propriétaires. Pour les installateurs, la plateforme offre des applications multidimensionnelles de gestion rapide, la gestion des alarmes, la configuration à distance, et plus encore, améliorant l'efficacité de l'installation et de la gestion tout en réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance.

Les principaux algorithmes d'IA de SAJ (prédiction de la production d'énergie, prédiction de la consommation d'énergie et programmation intelligente) ont joué un rôle clé dans ce système de gestion intégré. Les algorithmes permettent de prédire la production d'énergie avec une précision de plus de 80 %. En analysant le comportement historique des utilisateurs et en faisant des prévisions à court, moyen et long terme, le système contrôle automatiquement la charge et la décharge des batteries, ce qui permet aux clients d'économiser encore plus sur leurs factures d'électricité.

À propos de SAJ

Avec 18 ans de dévouement et de professionnalisme, SAJ s'est imposé comme un pionnier dans l'industrie des énergies renouvelables. SAJ s'engage à fournir des produits et services fiables dans les secteurs des solutions énergétiques intelligentes résidentielles et commerciales, des stations d'alimentation portables et de l'automatisation industrielle. Son portefeuille de produits holistique accompagne les consommateurs tout au long de leur parcours de stockage, de consommation et de gestion de l'énergie. Les produits de SAJ sont accueillis dans plus de 80 pays et régions et aident les clients du monde entier à devenir autonomes en énergie et à mener une vie durable.

