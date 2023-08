SAJ présentera des solutions innovantes de stockage d'énergie à IFA Berlin 2023

GUANGZHOU, Chine et BERLIN, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions de stockage d'énergie intelligentes SAJ est heureux d'annoncer sa participation à l'IFA de Berlin 2023, le plus grand salon mondial d'appareils électroniques et électroménagers grand public, qui aura lieu du 1er au 5 septembre 2023. SAJ présentera sa technologie avancée de gestion intelligente de l'énergie sous le thème « Révolutionner les solutions de stockage d'énergie » au stand H22.116.

L'IFA de Berlin 2023 permettra à SAJ de présenter sa technologie de gestion intelligente du stockage d'énergie à un public mondial. Parmi les produits et solutions que SAJ exposera figurent la centrale électrique portable S36, le système de stockage d'énergie domestique HS2 et sa plateforme complète de gestion de système d'énergie intelligent.

La centrale électrique portable S36 de SAJ est une solution d'alimentation mobile avec une capacité de batterie de 3,6 kWh, capable d'alimenter des appareils de haute puissance avec une puissance standard de 3 600 W. La centrale dispose d'un onduleur pour des transitions d'alimentation rapides de moins de 10 ms, d'une technologie de préchauffage de la batterie pour un fonctionnement efficace à -20 °C et d'une capacité X-Surge pour assurer une utilisation sûre des appareils à haute puissance.

La société présentera également sa solution de stockage d'énergie domestique HS2, d'une capacité totale de 25 kWh, avec une conception modulaire flexible et évolutive, une fonction d'alimentation de secours et une installation facile. Capable de répondre à la plupart des besoins en énergie domestique, le HS2 dispose d'une fonction d'alimentation de secours qui peut activer un onduleur en seulement 10 ms, assurant une alimentation ininterrompue en cas de panne de courant.

En outre, les participants peuvent s'attendre à en savoir plus sur l'eSAJ, une plate-forme complète de gestion intelligente du système énergétique intégrée à l'application eSAJ Home et aux plates-formes commerciales, de service et ouvertes de SAJ. La plate-forme de gestion intègre des algorithmes d'IA et des points technologiques clés pour offrir constamment la meilleure stratégie pour atteindre une gestion efficace pour les distributeurs, la réduction des coûts et une efficacité accrue pour les installateurs, ainsi que des économies d'énergie et de coûts pour les propriétaires.

Avec 18 ans de dévouement et de professionnalisme, SAJ s'est imposé comme un pionnier dans l'industrie des énergies renouvelables. SAJ s'engage à fournir des produits et services fiables dans les secteurs des solutions énergétiques intelligentes résidentielles et commerciales, des stations d'alimentation portables et de l'automatisation industrielle. Son portefeuille de produits holistique accompagne les consommateurs tout au long de leur parcours de stockage, de consommation et de gestion de l'énergie. Les produits de SAJ sont accueillis dans plus de 80 pays et régions et aident les clients du monde entier à devenir autonomes en énergie et à mener une vie durable.

