Saldo médio mensal transacionado pelo internet banking do Banco ABC Brasil cresce 53% ao ano

SÃO PAULO, 3 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4) vem ao longo dos últimos anos abordando fortemente os clientes Pessoa Jurídica no que tange aos serviços de Cash Management (Cobrança, Pagamentos, Emissão de TED, PIX, Tributos, Concessionárias, Aplicações de curtíssimo prazo). Nessa abordagem, o processo de ouvir o cliente tem sido fundamental para o crescimento dessa importante linha de negócio do Banco ABC Brasil. Com isso, a cada dia mais, o banco vem se tornando uma alternativa interessante para as empresas, pois como elas são "ouvidas" e atendidas em suas demandas, tem confiado ao banco as transações do dia a dia.

Ao primar sempre por um serviço de excelência, o Banco ABC Brasil reestruturou recentemente o internet banking para pessoa jurídica (IBPJ), que conta com outras funcionalidades, muito mais simples, ágeis e funcionais. "O bom desempenho da plataforma se deve a constante escuta dos clientes, aperfeiçoamentos feitos e aos investimentos tecnológicos, sempre pensando no atendimento ao cliente. Prova disso é que o Internet Banking do Banco ABC Brasil é feito sob demanda dos clientes, com tecnologia de ponta, que facilita a implementação de novas funcionalidades e ajustes de maneira rápida e eficiente. Além disso, o Banco possui o aplicativo (app) ABC Corporate, que permite aos clientes PJ autorizarem os pagamentos da empresa pelo celular. "Buscamos oferecer uma plataforma mais moderna, intuitiva e performática, um local onde o cliente poderá acessar todos os serviços que precisa para tornar seu cotidiano mais eficaz e rápido", afirma Paulo Vinicius Ferreira, Superintendente Comercial Cash do Banco ABC Brasil.

Segundo ele, o objetivo desta reestruturação é proporcionar aos clientes um ambiente no qual ele possa fazer toda a gestão da sua carteira de cobrança, pagamentos, investimentos e do fluxo de caixa. "Temos uma escuta ativa, ouvimos sempre o feedback dos nossos clientes e buscamos saber das suas necessidades e traduzir isso em um serviço eficiente e descomplicado. Estamos empenhados em, cada vez mais, reduzir o tempo necessário para uma transação e implantar novas ofertas de produtos", finaliza Paulo Vinícius.

Destaques Cash Management do Banco ABC Brasil:

O banco tem registrado, desde 2017, um crescimento anual de 53% no saldo médio mensal transacionado;

Volume financeiro total, que tem crescido 31% ao ano, desde 2019;

média mensal da receita de Cash, que tem apresentado um incremento de 27% ao ano, desde 2017.

"São números muito expressivos, que colocam o internet banking como um dos nossos mais importantes canais de relacionamento com os clientes", comenta o Vice-Presidente Comercial do banco, Antonio Sanchez.

FONTE Banco ABC Brasil