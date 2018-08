Salinda Resort offre des vacances à la nature aussi

Architecture et conception - La mission de Salinda a toujours été d'envisager un hôtel qui vit et fonctionne de façon écologique. L'hôtel a été conçu à partir de différents matériaux biodégradables et renouvelables, comme le bois d'Accoya, le plus durable au monde avec un bilan carbone négatif tout au long de son cycle de vie ; il utilise un éclairage LED, couvrant 85 % des besoins de la propriété et des panneaux Schueco, entièrement recyclables. L'hôtel a respecté la beauté naturelle de l'île en dédiant 70 % de son terrain aux plantations d'arbres et de fleurs, qui représentent environ 100 espèces. Dans la piscine à débordement, une technologie spéciale de filtration du sel purifie l'eau en remplaçant le chlore industriel par du chlore ionisé, extrait de sels naturels.

Fonctionnement quotidien - À l'hôtel Salinda Resort, le corps et l'esprit des employés sont en harmonie avec la nature, en favorisant un mode de vie durable. En plus du remplacement total des pailles en plastique par des pailles en bambou, acrylique et acier inoxydable en août 2018, Salinda mettra en place un mouvement sans stylos en plastique, tout en soutenant la communauté malvoyante qui crée des stylos recyclables avec des graines de fleurs, qui peuvent être plantés lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Pour couronner le tout, l'hôtel a instauré d'autres pratiques écologiques : le traitement des eaux usées, où l'eau contaminée peut être filtrée et utilisée pour arroser les jardins ; la remise de bouteilles d'eau en plastique à des entreprises de recyclage ; l'utilisation de panneaux solaires qui fournissent de l'énergie pour le chauffage de l'eau de la propriété ; et le nettoyage mensuel des plages.

Objectif de Purple - Le violet (Purple en anglais) est la couleur de l'économie durable, qui établit un lien vers la promotion d'un potentiel culturel de biens et de services. Pour Salinda, la communauté dans laquelle nous vivons peut être évaluée par la bienveillance de ses membres ; c'est la raison pour laquelle notre équipe affectionne autant la culture vietnamienne. L'hôtel crée différentes opportunités d'emploi pour les jeunes hôteliers de Phu Quoc et du Vietnam en général. Salinda collabore également avec l'Association des beaux-arts du Vietnam et organise des expositions annuelles pour les artistes locaux qui peuvent ainsi présenter leurs travaux. Grâce à son association avec Mekong Quilts, une ONG qui crée des emplois durables pour les femmes défavorisées, Salinda est en mesure d'exposer des accessoires artisanaux vietnamiens dans sa propre boutique.

Si vous souhaitez faire l'expérience d'une retraite sur une plage écologique, veuillez consulter l'adresse suivante : https://salindaresort.com

À propos de Salinda Resort. Salinda Resort est un hôtel cinq étoiles, qui s'engage avec passion pour fournir une hospitalité exceptionnelle ; situé sur l'île de Phu Quoc, au Vietnam, il jouit de vues imprenables sur des couchers de soleil romantiques. L'hôtel dispose de 121 chambres, suites et villas luxueuses, conçues dans un style contemporain avec une touche locale, créant ainsi une transition harmonieuse de l'intérieur vers l'extérieur ; il baigne dans l'élégance et la simplicité de l'environnement naturel de l'île.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/729216/Salinda_Resort_green_landscape.jpg

Related Links

http://bit.ly/purplebysalinda