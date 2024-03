Salinda Resort Phu Quoc Island offre une expérience de mariage intime sur la plage

PHU QUOC, Vietnam, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Au milieu du cadre pittoresque de l'île de Phu Quoc, le Salinda Resort est ravi d'offrir et d'accueillir d'innombrables mariages intimes sur la plage au fil des ans. De la sélection de l'endroit idéal pour la cérémonie, que ce soit une célébration de plage au coucher du soleil ou parmi les jardins tropicaux, à l'organisation d'une expérience culinaire unique pour la réception, chaque aspect du mariage peut être adapté aux souhaits du couple.

Avec une coordination transparente, la personnalisation de la palette de couleurs et des éléments personnalisés, tels que des collatéraux monogrammés, La signalisation de bienvenue ou les installations florales uniques sont l'une des façons dont l'équipe de planification dédiée du complexe insuffle au mariage l'individualité et le style du couple. En outre, des rituels significatifs allant de la plantation d'arbres et de l'éclairage de bougies à l'écriture de lettres d'amour et à la cérémonie de sable peuvent être organisés pour approfondir la signification émotionnelle du moment spécial du couple.

Toute l'expérience culinaire, y compris l'heure du cocktail, les canapés et le gâteau de mariage, est adaptée aux préférences alimentaires du couple. Concocté par les chefs talentueux du complexe, le menu de mariage de six plats permet aux convives de savourer les saveurs de The Love Story, des hors-d'œuvre amoureux aux desserts pour toujours, en passant par le plat principal officiel. En outre, une gamme variée de divertissements est offerte pour maintenir la célébration animée tout au long de la soirée, comme l'intégration de danses culturelles entre les sessions de musique en direct ou l'ajout de feux d'artifice pour une touche de grandeur.

"C'est tellement gratifiant de faire partie de quelque chose qui non seulement honore le voyage de l'amour, mais touche également le cœur des gens de la manière la plus tacite", a déclaré M. Hung Le - F&B Manager de Salinda Resort. "Chez Salinda, nous souhaitons créer ces moments sincères qui reflètent chacune des histoires d'amour uniques de notre couple et une atmosphère chaleureuse pour qu'ils puissent célébrer cette journée spéciale avec leurs proches."

Salinda Resort offre un séjour pratique pour le couple et leurs invités et une chance de se plonger pleinement dans les festivités de mariage et la beauté environnante. Vous pourrez vous détendre au bord de la seule piscine filtrée au sel de l'île, vous adonner à des soins de spa ou participer à des cours de cuisine, tout en célébrant l'amour du couple.

À propos de Salinda Resort : Salinda Resort est un hôtel de luxe primé en bord de mer réputé pour son hospitalité chaleureuse, ses hébergements d'inspiration locale, ses restaurants exquis et ses pratiques écologiques - parfait pour les mariages, les lunes de miel et les célébrations romantiques.

