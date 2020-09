Salsify conclut un financement de la série E de 155 millions de dollars sous la direction de Warburg Pincus

Un cycle de financement sera utilisé pour accélérer le développement des produits de la plateforme de gestion de l'expérience commerciale de Salsify et stimuler la croissance internationale

BOSTON, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Salsify, Inc., la plateforme de premier plan de gestion de l'expérience commerciale, qui aide les marques à se positionner favorablement sur le marché numérique, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un cycle de financement de la série E d'une valeur de 155 millions de dollars, sous l'égide de Warburg Pincus, l'une des principales sociétés d'investissement mondiales, axée sur la croissance.

« Qu'il s'agisse d'une montée en flèche du trafic dans les principaux sites de vente au détail en ligne ou de la croissance de la fonction échelon dans les canaux de diffusion directe vers le consommateur, cette année a été « numérique ». Le monde numérique est devenu la principale référence en termes de comportements des consommateurs, depuis leurs modes de recherche et leurs achats, jusqu'à l'établissement de relations avec les marques », a déclaré Jason Purcell, cofondateur et PDG de Salsify. « Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise de renommée mondiale comme Warburg Pincus afin d'accomplir notre mission, à savoir : que les marques de toutes les industries et régions soient les mieux équipées pour offrir des expériences commerciales incroyables aux consommateurs, où qu'ils soient pour faire leurs achats en ligne. »

La plateforme CommerceXM de Salsify allie de puissantes capacités de gestion de l'expérience de produit (PIM, DAM, contenu amélioré et capacités avancées de flux de travail) avec la capacité de livrer et de vendre des produits dans les canaux des détaillants et les canaux directs comme les marchés, le commerce social et les sites possédés par des marques.

En intégrant toutes les capacités dont les marques ont besoin pour soutenir et effectuer des transactions commerciales par l'intermédiaire d'une pile technologique unique, Salsify CommerceXM permet aux marques d'agir plus rapidement que leurs concurrents pour optimiser chaque point de contact numérique afin de favoriser la découverte, la conversion et l'affinité de marque.

Warburg Pincus a investi plus de 20 milliards de dollars dans des entreprises de technologie depuis sa création et est l'un des investisseurs de croissance les plus actifs dans les technologies d'entreprise et SaaS. Parmi les investissements technologiques notables figurent CrowdStrike, Avalara, Samsara, Ant Group, Privitar, Trax et Gojek, entre autres.

« Salsify est clairement une entreprise leader sur le marché, desservant certaines des marques et des détaillants les plus importants et les plus exigeants au monde. Du fait de sa réputation solide et du talent de son équipe de direction, l'entreprise est bien positionnée pour répondre à la demande croissante en solutions numériques », a déclaré Vishnu Menon, directeur général de Warburg Pincus. « Nous sommes heureux de nous associer à Salsify dans sa mission : aider les marques à développer de meilleures relations durables avec les consommateurs en ligne », a ajouté Michael Ding, vice-président de Warburg Pincus.

Depuis sa série D de 2018, Salsify a connu une croissance constante, que ce soit au niveau de sa clientèle existante ou du secteur mondial des entreprises. À l'heure actuelle, Salsify affiche un taux de rétention du revenu net supérieur à 120 %. Sur les 800 clients de l'entreprise, 225 ont des revenus de plus de 1 milliard de dollars et 165 ont opté pour une mise en œuvre mondiale de la plateforme.

En 2020, Salsify a été nommée « fournisseur 'Cool' en commerce numérique » (Cool Vendor in Digital Commerce) par Gartner et « leader du marché de la gestion de l'information sur les produits » (leader in Product Information Management Marketscape) par IDC. Plus tôt ce mois-ci, Mike Milburn, ancien directeur de la clientèle à Salesforce, a également été nommé président pour diriger toutes les opérations de mise en marché et de service à la clientèle.

Le nouveau cycle de financement permettra à Salsify d'accélérer davantage le développement de produits de sa plateforme de gestion de l'expérience commerciale. L'entreprise prévoit également d'utiliser les fonds pour accroître les investissements internationaux, y compris les ventes à l'étranger, le marketing et les efforts de développement commercial, en plus d'aider les clients à mettre en œuvre la plateforme à l'échelle mondiale.

À propos de Salsify

Salsify permet aux fabricants de marques de se positionner favorablement dans le monde numérique en proposant les expériences commerciales que les consommateurs exigent partout où ils choisissent de faire leurs achats en ligne. Les plus grandes marques au monde, dont Mars, L'Oreal, Coca-Cola, Bosch et GSK, utilisent chaque jour Salsify pour se démarquer sur le plan numérique. À ce jour, Salsify a levé un total de 198,1 millions de dollars en financement, sous l'égide de Warburg Pincus, Venrock, Matrix Partners, Greenspring Associates, Underscore VC et North Bridge.

À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est un fonds d'investissement mondial de premier plan, axé sur la croissance. L'entreprise gère plus de 53 milliards de dollars d'actifs. Le portefeuille actif de l'entreprise, qui compte plus de 185 sociétés, est très diversifié par stade de développement, par secteur et par région géographique. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté pour les équipes de direction qui cherchent à bâtir des entreprises durables à valeur durable. Fondée en 1966, Warburg Pincus a levé 19 fonds, qui ont investi plus de 84 milliards de dollars dans plus de 900 entreprises dans plus de 40 pays. L'entreprise a son siège à New York et des bureaux à Amsterdam, Pékin, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, l'Île Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.gastechevent.com.

Relations avec les médias

Jason Fidler

Directeur de la communication, Salsify

[email protected]

Kerrie Cohen

Responsable de la communication, Amériques, Warburg Pincus

[email protected]

