Salsify voit une croissance rapide de l'activité des partenaires de la zone EMEA alors que les marques cherchent à multiplier les initiatives numériques

Les mises en œuvre menées par les partenaires dans la région ont augmenté de 400 % depuis mars 2020.

BOSTON et LISBONNE, Portugal, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Salsify, la plateforme de gestion de l'expérience commerciale, qui aide les marques à se positionner favorablement sur le marché numérique, a annoncé aujourd'hui une augmentation de 400 % du nombre de mises en œuvre de sa plateforme menées par des partenaires au cours des six derniers mois dans la région EMEA. Plus de la moitié de la clientèle locale de Salsify travaille désormais avec l'écosystème partenaire de Salsify.

« Depuis le début de la pandémie, Kantar Research a constaté que la part des consommateurs européens qui font plus de la moitié de leurs achats en ligne a augmenté entre 25 et 80 % », a déclaré Christian Hassold, vice-président de EMEA Salsify. « Les fabricants de marques qui profitent de notre programme de partenariat sont en mesure d'établir et de mettre à l'échelle plus efficacement leurs programmes numériques. Ils reçoivent des conseils d'experts de certaines des principales sociétés européennes de conseil et de mise en œuvre, et se voient par ailleurs proposer les ressources technologiques de pointe dont ils ont besoin pour capter cette nouvelle demande en ligne. »

Salsify bénéficie d'un écosystème en pleine expansion d'agences et de consultants qui excellent pour aider les marques à se positionner favorablement dans l'environnement numérique. Les agences et consultants partenaires de Salsify bénéficient d'un éventail d'opportunités de co-marketing et de co-vente pour leurs besoins et leurs clients cibles. Les participants du programme peuvent également travailler directement sur la plateforme Salsify et recevoir une formation pratique en direct dispensée par l'équipe Salsify.

« Des mouvements commerciaux nouveaux et en expansion, comme cette mise en évidence des produits dans l'environnement numérique, sont des opportunités pour les marques de capturer une part importante (disproportionnée selon certains) de nouveaux clients, si ces marques parviennent à se positionner de manière optimale », a déclaré Nils Kijkuit, directeur commercial EMEA chez Wunderman Thompson Commerce. « Le partenariat avec une plateforme CommerceXM de premier plan comme Salsify permet aux clients de Wunderman Thompson de bénéficier d'un avantage majeur à cet égard. Notre partenariat avec Salsify continue de croître et prospérer à pas de géant, et j'ai hâte de voir ce que nous accomplirons ensemble au fur et à mesure que le positionnement numérique avantageux continue de devenir le principal moteur commercial pour les marques en Europe. »

En 2019, Salsify a été nommée « leader du marché de la gestion de l'information sur les produits » (leader in Product Information Management Marketscape) par IDC et en 2020, la société a été nommée « fournisseur 'Cool' en commerce numérique » (Cool Vendor in Digital Commerce) par Gartner. En septembre, l'entreprise a annoncé la nomination de son nouveau président, Mike Milburn, ancien responsable clientèle de Salesforce, et un cycle de financement de 155 millions de dollars de la série E mené par Warburg Pincus.

« Les partenariats sont essentiels à notre stratégie de croissance globale car ils peuvent être essentiels à la réussite de nos clients dans l'optimisation de l'utilisation de la plateforme Salsify », a déclaré M. Hassold. « Nous prévoyons de continuer à investir massivement dans la croissance de notre programme de partenaires en Europe et sommes impatients de faire appel à un plus grand nombre de partenaires, qu'il s'agisse d'agences ou de consultants, pour aider à accélérer le mouvement vers le numérique. »

À propos de Salsify

Salsify permet aux fabricants de marques de se positionner favorablement dans le monde numérique en proposant les expériences commerciales que les consommateurs exigent partout où ils choisissent de faire leurs achats en ligne. Les plus grandes marques au monde, dont Mars, L'Oreal, Coca-Cola, Bosch et GSK, utilisent chaque jour Salsify pour se démarquer sur le plan numérique. À ce jour, Salsify a levé un total de 198,1 millions de dollars en financement, sous l'égide de Warburg Pincus, Venrock, Matrix Partners, Greenspring Associates, Underscore VC et North Bridge.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web http://www.salsify.com.

