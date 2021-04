Salt Edge ouvre la voie aux entreprises afin qu'elles tirent parti des services bancaires ouverts

TORONTO, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Salt Edge , leader dans le développement de solutions bancaires ouvertes, reconnaît que de nombreuses entreprises n'arrivent pas encore à les comprendre parfaitement et à s'en servir à bon escient. Compte tenu des défis auxquels les entreprises sont confrontées à l'ère de la COVID-19, le système bancaire ouvert apporte des opportunités qui pourraient changer la donne.

Selon Dmitrii Barbasura, PDG de Salt Edge, les solutions bancaires ouvertes peuvent être mises en œuvre de manière simple et accessible par toute entreprise pour économiser des ressources, augmenter ses profits et mieux planifier ses finances.

« Le système bancaire ouvert permet aux entreprises d'accéder de manière centralisée à leurs propres données ou à celles de leurs clients depuis n'importe quelle banque dans n'importe quel coin du monde, ce qui leur permet de les exploiter de nombreuses façons. Il est possible de créer des applications autour de ces données, de les collecter et de les traduire en informations sur le comportement financier. Faire des paiements instantanés directement à partir du compte bancaire sans quitter l'application est un autre avantage de la DSP2 (2e directive sur les services de paiements). Toutes ces possibilités et d'autres encore aident les entreprises à mieux fonctionner à toutes les étapes de l'augmentation des revenus », a déclaré M. Barbasura.

La première étape consiste à économiser des ressources en optimisant le flux de travail et les risques existants. Barbasura a expliqué : « Ayant développé des solutions pour nos clients dans le monde entier, nous avons vu des entreprises se débarrasser de processus coûteux, manuels et répétitifs et être en mesure de se concentrer sur le développement des affaires. Par exemple, Salt Edge Open Banking Gateway permet aux entreprises d'automatiser leur comptabilité (y compris les salaires, les paiements d'impôt), de fournir un accès automatisé aux informations financières aux auditeurs, aux investisseurs potentiels ou aux autorités fiscales, et même d'obtenir de meilleurs taux d'emprunt. Un autre avantage important est de recevoir ou d'envoyer des paiements avec des frais cinq à dix fois moins élevés en quelques secondes. »

Une fois les ressources économisées, les entreprises peuvent se concentrer sur la deuxième étape : augmenter leurs profits. En raison de la pandémie, le comportement des consommateurs a considérablement changé au cours des dernières années. La plupart des commerçants, des banques et d'autres fournisseurs de services n'ont pas interagi avec les clients autant qu'avant la COVID-19. Cependant, l'utilisation d'algorithmes de machine learning en plus des données de transaction récupérées révèle des faits intéressants sur les nouvelles habitudes de dépenses des clients. Les outils d'enrichissement des données de Salt Edge lisent et traduisent les données brutes en informations utiles, ce qui permet aux entreprises d'améliorer l'expérience client grâce à des services sur mesure et à des conseils adaptés. Grâce à ces services à valeur ajoutée, les entreprises effectuent des ventes incitatives, des ventes croisées et fournissent aux clients ce dont ils ont besoin. Les taux d'abandon sont réduits et les campagnes de marketing peuvent être ciblées avec précision, ce qui permet aux entreprises de ne plus vendre à l'aveuglette et de gagner en compétitivité.

Lors de la troisième étape, les entreprises doivent planifier correctement leur avenir financier. De nombreuses entreprises échouent parce qu'elles manquent de visibilité et de clarté sur leur capital et leurs dépenses, ce qui les empêche de bien se préparer pour l'avenir. Il existe des outils spéciaux basés sur la DSP2 qui aident les entreprises à confirmer que les plans peuvent être financés, à prévoir les éventuelles difficultés futures, à compiler facilement les données financières requises pour être présentées aux investisseurs potentiels et à prendre des décisions financières éclairées.

« Les services bancaires ouverts présentent de grands avantages pour les entreprises, mais pour en tirer profit, elles doivent résoudre beaucoup de questions techniques, de conformité et de sécurité qu'une entreprise seule ne peut régler. Se connecter par soi-même ne serait-ce qu'à une seule banque revient à s'extirper d'un labyrinthe en utilisant des ressources humaines infinies et beaucoup de temps. C'est là que Salt Edge intervient pour s'occuper de tous ces aspects. Le tout est de commencer », a dit Barbasura.

À propos de Salt Edge

Salt Edge propose une plateforme d'API financière conforme à la DSP2 et des solutions bancaires ouvertes. Elle dispose de deux principaux vecteurs d'activité : permettre aux entreprises d'accéder aux canaux bancaires par l'entremise d'une passerelle unifiée et développer la technologie nécessaire pour que les banques se conforment aux exigences de la directive. Certifiée ISO 27001 et détentrice d'une licence AISP au titre de la DSP2, la société emploie les mesures de sécurité internationales les plus strictes. La société est intégrée à plus de 5 000 institutions financières dans plus de 50 pays.

