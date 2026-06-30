Salt Medical obtient la certification ISO 13485, renforçant ainsi sa position de partenaire sur l'ensemble du cycle de vie pour les entreprises du secteur des dispositifs médicaux

GALWAY, Irlande, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Salt Medical a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO 13485:2016, norme internationale relative aux systèmes de gestion de la qualité dans le secteur des dispositifs médicaux.

Salt Medical se félicite d'avoir obtenu la certification ISO 13485:2016, qui témoigne de son engagement constant en faveur de la qualité et de son soutien aux innovateurs dans le domaine des dispositifs médicaux, de la conception à la commercialisation.

Cette certification marque une étape importante dans le développement de l'entreprise et témoigne de son engagement constant en faveur de la qualité, du respect de la réglementation et de l'amélioration continue. Cette certification atteste de manière indépendante que le système de gestion de la qualité de Salt Medical satisfait aux normes internationales, ce qui renforce encore la capacité de l'entreprise à accompagner les innovateurs du secteur des dispositifs médicaux évoluant dans des environnements fortement réglementés.

En tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialisée dans les dispositifs médicaux couvrant l'ensemble du cycle de vie, Salt Medical accompagne ses clients de la conception à la commercialisation, en leur apportant son expertise en matière de conception, de développement, de fabrication et de préparation à la commercialisation, afin de contribuer à accélérer la mise sur le marché de technologies médicales innovantes. L'obtention de la certification ISO 13485 vient renforcer encore davantage cette offre en consolidant les systèmes et processus de qualité rigoureux qui sous-tendent les services de l'entreprise.

« L'obtention de la certification ISO 13485 marque une étape importante pour Salt Medical, car elle officialise les standards élevés que nous nous sommes toujours fixés », a déclaré Yuqi Shaughnessy, Directrice générale de Salt Medical.

« Plus important encore, cela donne à nos clients l'assurance qu'ils travaillent en partenariat avec une organisation qui s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de qualité, de conformité et d'amélioration continue. » « Au fur et à mesure de notre développement, cette certification renforce notre capacité à accompagner les entreprises du secteur des dispositifs médicaux, de la conception à la commercialisation, tout en restant un partenaire de confiance tout au long du cycle de vie du produit. »

Pour les entreprises évoluant sur des marchés de plus en plus réglementés, la certification ISO 13485 apporte une garantie supplémentaire de la conformité des processus, des systèmes qualité et des opérations de fabrication de Salt Medical aux normes internationales en matière de dispositifs médicaux.

Cela s'inscrit également dans la stratégie de croissance continue de Salt Medical, renforçant sa capacité à accompagner ses clients face à des environnements réglementaires de plus en plus complexes et à accélérer le développement et la commercialisation de technologies médicales innovantes.

Implantée à Galway, l'un des principaux pôles européens dans le domaine des technologies médicales, Salt Medical continue d'investir dans les ressources humaines, les compétences et les infrastructures, afin de répondre aux besoins en constante évolution du secteur mondial des dispositifs médicaux.

À propos de Salt Medical

Salt Medical est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de dispositifs médicaux proposant une gamme complète de services, qui accompagne les entreprises de la conception à la commercialisation. Alliant expertise en matière de conception et développement, de fabrication et de mise sur le marché, Salt Medical aide les entreprises du secteur des dispositifs médicaux à accélérer le développement de leurs produits, à développer leur production et à commercialiser des technologies innovantes dans le cadre d'environnements réglementés du secteur de la santé.

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Karen Flanagan

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Salt Medical

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