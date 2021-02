Salud Pública recomienda cuidar la salud dental desde la infancia

Casi la mitad de los estudiantes del condado de Los Ángeles ya han tenido una caries dental cuando ingresan al kínder y más del 60 por ciento de los estudiantes de tercer grado han tenido enfermedades dentales. La enfermedad dental más común es la caries. La caries dental sigue siendo más común entre niños/as de hogares hispanohablantes o con desventajas socioeconómicas y entre niños/as asiático/a americanos/as, afroamericanos/as y latinos/latinx. Niños/as de familias de bajos ingresos tienen casi el doble de probabilidad de tener caries tratadas y/o no tratadas y sustancialmente más probabilidad de tener caries no tratadas en comparación con los/as que no vienen de familias de bajos ingresos. Casi dos de cada tres niños/as latinos/latinx, aproximadamente la mitad de los/as niños/as afroamericanos/as y casi la mitad de los/las niños/as asiático/a-americanos/as han tenido una caries en algún momento de su vida, en comparación con solo el 32 por ciento de los/as niños/as blancos/as no hispanos/as.

"Vemos disparidades significativas en la salud dental de los/las niños/as del Condado de Los Ángeles. Los/las de familias de bajos ingresos tienen más probabilidad de tener caries y menos probabilidad de tener acceso a cuidado dental," dijo Barbara Ferrer, PhD, MPH, MEd, directora de Salud Pública. "La salud dental es esencial para la salud en general. Desarrollar hábitos preventivos en casa y tener acceso a un(a) dentista hace posible que nuestro/as hijo/as tengan una vida de sonrisas saludables. Animamos a los padres a visitar ChooseHealthLA.com para consejos y para encontrar un(a) dentista cerca de ti a bajo costo o sin costo."

Cuando no las trata un(a) dentista, las caries solo empeoran con el tiempo y pueden ser dolorosas, lo que reduce el bienestar y el desarrollo académico de los/las niños/as. Es posible que los estudiantes que tienen dolores de muelas no puedan concentrarse en lecciones, preparase para clases o enfocarse durante exámenes, por ejemplo. Las caries dentales que no se tratan pueden volverse más dolorosos y causar mala nutrición e infecciones que, si no se tratan, podrían poner la vida en peligro. La mala higiene bucal se asocia con problemas de salud como enfermedades cardíacas, diabetes y complicaciones del embarazo en el futuro. También se puede ahorrar dinero si comienza una rutina saludable de visitar un(a) dentista antes de que el bebé cumpla un año. Niños/as cubiertos por el programa dental de Medi-Cal que fueron al dentista a la edad de un año tuvieron costos dentales un 40% más bajos durante los siguientes cuatro años en comparación con niños/as que no vieron al dentista en su primer año de vida. Niños/as que califican para el seguro dental de Medi-Cal tienen la mayoría de los servicios de cuidado dental cubiertos por su seguro, incluyendo limpiezas dentales, rellenos y radiografías.

La campaña de educación pública de Salud Pública anima a los padres a tomar tres acciones sencillas para proteger la salud dental de su hijo/a desde la infancia en adelante:

Incluso antes de que salga el primer diente, limpia las encías de su bebé con una toallita después de alimentarlo/a;

Cepilla los dientecitos dos veces al día con un cepillo suave y una cantidad de pasta dental con fluoruro del tamaño de un grano de arroz; y,

Visita el/la dentista cada 6 meses empezando cuando le salga el primer diente o antes de que cumpla un año.

Salud Pública realizará una campaña publicitaria en inglés y español para alcanzar a los padres y cuidadores/as de niños de 0 a 5 años en comunidades donde niños/as tienen las tasas más altas de caries y el menor acceso al cuidado dental. El esfuerzo incluirá anuncios en televisión, radio, en línea, redes sociales, supermercados, paradas de autobús y consultorios de pediatras. Mira los videos de la campaña aquí: https://www.youtube.com/watch?v=qLztfTADyEU&list=PLlnxlejrhx-SoNF1045bnLhd8-M76HXom

Encuentra un(a) dentista cerca de ti a bajo costo o sin costo y consigue consejos sobre cómo cuidar los dientes de tu hijo/a: ChooseHealthLA.com/dientes

The Department of Public Health is committed to protecting and improving the health of over 10 million residents of Los Angeles County. Through a variety of programs, community partnerships and services, Public Health oversees environmental health, disease control, and community and family health. Nationally accredited by the Public Health Accreditation Board, the Los Angeles County Department of Public Health comprises nearly 4,100 employees and has an annual budget of $1 billion. To learn more about Los Angeles County Public Health, visit PublicHealth.LACounty.gov, and follow LA County Public Health on social media at twitter.com/LAPublicHealth, facebook.com/LAPublicHealth, instagram.com/LApublichealth and youtube.com/LAPublicHealth.

Los Angeles County Department of Public Health works to protect health,

prevent disease, and promote health and well-being.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1436690/LACDPH_Oral_Health_Campaign_Graphic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1436691/SmileSurvey2020_01.jpg

FUENTE Los Angeles County Department of Public Health

SOURCE Los Angeles County Department of Public Health