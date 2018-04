Sam Edelman fête son expansion en Chine avec Lane Crawford

Les boutiques offriront une expérience de marque immersive et authentique pour les clients. L'équipe conceptuelle basée à New York de la marque a travaillé étroitement avec Lane Crawford pour créer des espaces de vente qui reflètent ses propres boutiques aux États-Unis. Les clients pourront voir des éléments de l'esthétique iconique de Sam Edelman comme du mobilier vintage, des murs en bois recyclé, de petites incrustations en or et des touches au ton vert emblématique. En plus d'une formidable gamme de produits, la campagne printemps/été 2018 de Sam Edelman sera présentée avec la participation du mannequin de renommée mondiale Carolyn Murphy, qui apparaît dans une série de clichés percutants photographiés par Kelly Klein.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi la marque avait choisi Lane Crawford pour ouvrir ses premières boutiques à Hong Kong et en Chine, Sam Edelman, créateur, fondateur et président de Sam Edelman, a dit : « Les personnes qui font partie de l'incroyable équipe de Lane Crawford ont été parmi les premiers à me reconnaître et à me soutenir en tant que créateur et ils m'ont aidé à bâtir mon commerce il y a de ça plus de dix ans... Nous avons établi une relation basée sur l'intégrité, la confiance et la constance. Je suis enthousiaste de retourner chez Lane Crawford pour une apparition, accueillir les clients et proposer de nouveaux produits excitants. »

« Pedder Group est ravi de célébrer un partenariat long d'une décennie avec le vétéran du secteur de la chaussure Sam Edelman, qui célèbre également son 40e anniversaire dans le monde de la mode cette année », a déclaré Peter Harris, président de Pedder Group. « Pedder Group a hâte d'accueillir M. Edelman à Hong Kong et Shangai le mois prochain et de mettre en valeur sa marque très appréciée dans les boutiques Lane Crawford de Hong Kong, Shangai et Chengdu. »

À PROPOS DE SAM EDELMAN

Sam Edelman est une marque à la mode adepte d'un style impertinent et fantaisiste inspiré par l'élégance américaine intemporelle qui jette un pont entre l'aspiration et l'accessibilité afin de définir le luxe moderne. Avec 13 boutiques phares aux États-Unis situées dans des lieux emblématiques tels que Soho, Palm Beach et Beverly Hills, Sam Edelman continue de développer sa présence à l'international dans des villes comme Hong Kong et Dubaï.

