Sam Mantle a été nommé PDG du groupe Lingaro, qui comprend Lingaro, eBusiness Institute et ORBA

Le groupe Lingaro est une entreprise technologique mondiale dotée de capacités de pointe dans le domaine des données, de l'analytique, de la transformation numérique, du commerce électronique et du marketing numérique. Lingaro a récemment été reconnu par Gartner comme un « Strong Performer » dans la catégorie des fournisseurs de services de données et d'analyse dans son rapport Gartner Peer Insights Voice of the Customer en 2022.

VARSOVIE, Pologne, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Mantle a commencé son voyage en tant que PDG du groupe Lingaro le 12 septembre 2022, et apporte plus de 25 ans d'expérience pratique dans le secteur de la technologie en conduisant de grands programmes, en établissant des partenariats et en dirigeant de grandes équipes et unités commerciales en tant que consommateur et fournisseur de services informatiques complexes. Mantle a déclaré : « Lingaro a une marque, des capacités, une équipe et un objectif forts. C'est un grand privilège de rejoindre une telle équipe. Lingaro fournit des solutions innovantes et primées à de grandes entreprises mondiales. Il y a une fondation et un esprit merveilleux en place aujourd'hui et j'ai hâte de travailler avec mes nouveaux collègues pour libérer tout le potentiel pour tous les clients et les « Lingariens » dans les mois et les années à venir. »

Sam Mantle, Chief Executive Officer of Lingaro Group

Mantle vient de Luxoft où il a passé plus de cinq ans à la tête de l'unité commerciale Digital Engineering and Diversified Industries. Pendant son séjour chez Luxoft, Mantle a constamment développé l'activité dans un large éventail de secteurs industriels, notamment la vente au détail et les biens de consommation, les télécommunications et les médias, les soins de santé et les sciences de la vie, l'énergie, l'industrie manufacturière, les voyages et l'hôtellerie.

Avant de rejoindre Luxoft, Sam a passé plus de dix ans chez Novartis, où il a occupé des postes de plus en plus importants dans les domaines de la technologie et de l'informatique. Au cours de cette période, il a dirigé de nombreuses mises en œuvre, transformations et organisations technologiques en Europe, en Asie, en Amérique latine et aux États-Unis. Sam est un ressortissant britannique basé à Bâle, en Suisse, et est titulaire d'un master (MEng) en ingénierie aérospatiale de l'Université de Bristol, au Royaume-Uni, et de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, en France.

Mantle succède à Sebastian Stygar et Tomasz Rogucki, cofondateurs du groupe Lingaro. Stygar a déclaré : « Sam est un leader exceptionnel. C'est aussi un leader qui comprend l'importance de la diversité et de l'inclusion, et il sait comment défier, inspirer et donner aux personnes les moyens d'aller au-delà de leur potentiel. Alors que nous transmettons le manteau proverbial à Sam, nous sommes convaincus que le groupe Lingaro atteindra des sommets encore plus élevés. »

Rogucki a déclaré : « Nous avons mis en œuvre une stratégie visant à fournir une meilleure valeur et plus d'innovation à nos clients tout en créant des opportunités pour la croissance professionnelle et le développement personnel de notre personnel. Je sais que Sam améliorera cette stratégie et élèvera l'entreprise au niveau supérieur. Il est à l'écoute des idées, des points de vue et des contributions des clients et des employés, et a fait ses preuves dans la gestion et le développement d'organisations. Il apporte les compétences et l'expérience nécessaires pour traduire notre vision et nos plans stratégiques en réalité. »

À propos du groupe Lingaro

Le groupe Lingaro est un partenaire d'innovation de premier plan pour les entreprises Fortune 500 et les marques mondiales, qui se distingue par son agilité et sa capacité à faire évoluer ses services de manière fiable. Les fortes capacités de service et les performances d'exécution de Lingaro sont reconnues par Gartner et dans le secteur, avec de solides références provenant d'un large éventail d'industries diverses, notamment les biens de consommation emballés, la logistique, les services financiers et les sciences de la vie.

Avec une présence mondiale significative et une forte empreinte européenne, le groupe Lingaro donne aux entreprises les moyens de se transformer numériquement et de réussir dans le monde actuel axé sur les données. Lingaro collabore avec les organisations pour améliorer les performances de leur entreprise, optimiser les processus et améliorer les résultats grâce à une prise de décision plus efficace.

Les solutions du groupe Lingaro combinent une expérience complète et des compétences spécialisées dans différents secteurs et domaines tels que l'analyse avancée, le marketing numérique et le commerce électronique. Lingaro est alimenté par une équipe diversifiée de plus de 1 400 professionnels travaillant ensemble dans le monde entier, exploitant le potentiel de la technologie et de la créativité humaine. Le groupe Lingaro embrasse le pouvoir des données pour créer de la valeur et apporter des changements transformateurs aux organisations, aux personnes, à nos clients et partenaires, et aux communautés mondiales.

