SAM Seamless Network lève 20 millions de dollars lors d'une ronde de financement de série B pour prendre les devants de la sécurité IoT des réseaux 5G

La ronde a été dirigée par BlackBerry et Verizon Ventures. D'autres investisseurs y ont pris part, notamment Blumberg Capital, Intel Capital, ADT, et NightDragon

TEL AVIV, Israël, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- SAM Seamless Network, une entreprise de sécurité de réseau pour les consommateurs et les PME, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 20 millions de dollars lors d'une ronde de financement de série B. SAM utilisera ces fonds pour accélérer sa croissance et élargir la portée de sa solution de sécurité, en vue de faire passer le nombre de réseaux et d'appareils qu'elle protège à l'échelle mondiale de 2 à 10 millions et de 70 à 500 millions, respectivement, d'ici la fin de 2021.

SAM Seamless Network Co-Founders: Eilon Lotem, CTO; Sivan Rauscher, CEO; Shmuel Chafets, Vice Chairman

SAM a pour mission de protéger les réseaux et les appareils intelligents des PME et des consommateurs à l'aide d'une solution de sécurité logicielle innovante qui s'intègre dans la passerelle réseau. « Notre solution est celle qui grandit le plus rapidement et qui est la plus déployée du secteur. Cela nous a permis d'améliorer nos techniques d'apprentissage des comportements et d'apprentissage automatique, et donc de détecter et prévenir les attaques contre les appareils intelligents, a déclaré Sivan Rauscher, PDG de SAM. La combinaison de notre technologie avec la transition vers la 5G nous permettra de prédire les attaques avec plus d'efficacité. » En outre, SAM a récemment lancé un service de reconnaissance basé sur l'API. Doté d'une capacité de premier rang de reconnaissance des appareils et de protection en temps réel des dispositifs IoT, le service a attiré l'attention des entreprises dans de nouveaux marchés.

SAM utilisera ce financement pour stimuler l'innovation et permettre aux appareils connectés à la 5G de profiter eux aussi d'une solution de sécurité fondée sur des informations de calibre d'entreprise. Axée sur la reconnaissance des appareils et la détection des menaces IoT, la technologie de base de SAM s'appuiera sur l'architecture Mobile Edge Computing (MEC, informatique mobile en périphérie) des réseaux 5G pour fonctionner à plus grande proximité de l'appareil final. Grâce à la visibilité et la rapidité accrues de la connectivité 5G, SAM sera en mesure de prendre des décisions plus rapidement pour protéger les appareils intelligents, où qu'ils se trouvent.

La technologie de SAM repère les menaces en détectant les comportements anormaux des appareils connectés au réseau et utilise des données agrégées pour fournir des voies sécurisées aux flux légitimes. En investissant dans de nouvelles capacités de reconnaissances qui intègrent la visibilité de la 5G, SAM sera capable de prédire la prochaine attaque de masse.

SAM a été fondée par la PDG Sivan Rauscher, le directeur de la technologie Eilon Lotem et le vice-président Shmuel Chafets, qui ont travaillé en tant que cyber-spécialistes dans des unités d'élite de l'Armée de défense d'Israël, y compris l'unité 8200. Les cofondateurs de Team8, Nadav Zafir, Israel Grimberg et Liran Grinberg collaborent avec SAM en tant que conseillers. Comptant des bureaux à New York, Berlin et Tel-Aviv, SAM a déjà commencé à rapidement élargir son effectif mondial afin de répondre aux besoins des clients actuels et futurs aux quatre coins de la planète.

« Dans un contexte où les gens utilisent un nombre croissant d'appareils à la maison et où ils sont de plus en plus nombreux à travailler à leur compte ou à distance, SAM offre une solution de sécurité de calibre d'entreprise qui protège les réseaux des PME et des consommateurs, a affirmé Tammy Mahn, directrice générale de Verizon Ventures. Verizon Ventures se réjouit à la perspective de soutenir cette équipe chevronnée tandis qu'elle continue à protéger les appareils grand public et à se positionner comme un leader de la cybersécurité logicielle. »

« Puissante et intuitive, la technologie alimentée par l'IA de SAM Seamless Network relève les défis uniques de notre monde hyperconnecté, où la prolifération des appareils IoT expose les entreprises et les consommateurs à de plus en plus de risques, a ajouté Anooj Shah, directeur principal de l'investissement et de la stratégie à BlackBerry. Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat avec SAM Seamless Network, d'appuyer son expansion commerciale et de soutenir sa mission à protéger les bureaux et les résidences en simplifiant la cybersécurité du réseau. »

À propos de SAM Seamless Network

SAM Seamless Network est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle tout-en-un unifiée visant à protéger les réseaux et les appareils IoT non gérés de tous types. SAM a été conçue pour étudier le comportement d'un réseau singulier constitué d'appareils fragmentés. À l'aide de son système cloud unique de reconnaissance des appareils et des menaces, SAM détecte tous les appareils connectés et offre une protection personnalisée à chaque utilisateur, chaque maison et chaque PME afin de créer un réseau ultrasécurisé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : securingsam.com.

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB ; TSX: BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. L'entreprise sécurise plus de 500 millions de points d'extrémité, dont 175 millions de voitures en circulation aujourd'hui. Basée à Waterloo, en Ontario, l'entreprise s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour proposer des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et des solutions de confidentialité des données, et est un leader dans les domaines de la sécurité des points de terminaison, de la gestion des points de terminaison, du cryptage et des systèmes embarqués. La vision de BlackBerry est claire : assurer un avenir connecté auquel vous pouvez accorder votre confiance.

BlackBerry. Sécurité intelligente. Partout.

Pour plus d'informations, visitez BlackBerry.com et suivez @BlackBerry.

À propos de Verizon Communications Inc.

Fondée le 30 juin 2000, Verizon Communications Inc. (NYSE,Nasdaq: VZ) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de services dans les secteurs de la technologie, des communications, de l'information et du divertissement. Basée à New York et présente dans le monde entier, Verizon a généré des revenus de 128,3 milliards de dollars en 2020. Par l'intermédiaire de ses réseaux et de ses plateformes primés, la société offre des services et des solutions de données, de vidéo et de voix, répondant ainsi à la demande des clients en matière de mobilité, de connectivité réseau fiable, de sécurité et de contrôle.

À propos de Blumberg Capital

Blumberg Capital est une société de capital-risque à un stade de développement précoce qui s'associe à des entrepreneurs passionnés pour innover et bâtir des entreprises à succès. La société est spécialisée dans l'organisation de financements au premier stade et de série A avec des investisseurs providentiels, des sociétés de capital-risque et des investisseurs stratégiques. L'équipe Blumberg Capital se compose d'investisseurs actifs et de membres de conseils d'administration qui agissent en tant qu'extension du réseau des entrepreneurs. Blumberg Capital a son siège social à San Francisco et compte des membres d'équipe à Tel-Aviv et à New York. Pour en savoir plus, visitez le site : blumbergcapital.com.

À propos d'Intel Capital

Intel Capital investit dans des startups innovantes et plus précisément liées à l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, les centres de données et le cloud, la 5G, la nouvelle génération de calculs et bien d'autres technologies révolutionnaires. Depuis 1991, Intel Capital a investi 12,3 milliards de dollars dans 1 544 entreprises dans le monde entier et plus de 660 sociétés de portefeuille ont été cédées au secteur public ou acquises. Intel Capital organise chaque année des milliers de rencontres de développement des affaires entre ses sociétés de portefeuille et les sociétés du Global 2000. Pour tout complément d'information sur ce qui fait d'Intel Capital l'une des plus puissantes sociétés de capital de risque au monde, visitez le site : www.intelcapital.com.

À propos d'ADT

ADT est un fournisseur de premier plan de solutions destinées à la sécurité électronique, à l'automatisation et à la maison intelligente. La société sert les consommateurs et les entreprises par l'intermédiaire de plus de 300 emplacements, de neuf centres de surveillance qu'elle détient et exploite et du plus grand réseau de professionnels de la sécurité aux États-Unis. La société propose de nombreuses façons de protéger ses clients en fournissant des solutions axées sur le style de vie. Regroupant des produits installés par des professionnels, des produits à installer soi-même ainsi que des produits mobiles et numériques, son offre est destinée aux clients résidentiels, aux petites entreprises et aux grandes entreprises. Pour en savoir plus, visitez le site www.adt.com ou suivez ADT sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de NightDragon Security

NightDragon Security est une société d'investissement axée sur le partenariat avec des entreprises du domaine de la cybersécurité quelle que soit leur maturité, depuis le stade préliminaire en passant par la croissance, les rachats et les situations particulières. Son modèle souple lui permet de mener ou de co-investir aux côtés d'importantes sociétés financières privées ou de sociétés de capital-risque dans le but de stimuler la croissance et de maximiser la valeur de l'actionnaire. NightDragon est la seule à fournir une expertise opérationnelle approfondie en cybersécurité, obtenue par ses fondateurs Dave DeWalt et Ken Gonzalez après des années passées à servir comme dirigeants principaux d'entreprises technologiques de pointe telles que Documentum, EMC, Siebel Systems (Oracle), McAfee, Mandiant, Avast et FireEye.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1519334/SAM_Seamless_Network.jpg

Contact pour les medias

SAM Seamless Network

Jennifer Cowen

Directrice du marketing

[email protected]

SOURCE SAM Seamless Network