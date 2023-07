SAM Seamless Network reconhecido por realizações excepcionais de segurança cibernética com várias honras no setor

Continuando seu impulso dos últimos três anos, a SAM foi homenageada pela ChannelVision Magazine, Cyber Defense Magazine e Business Intelligence Group

TEL-AVIV, Israel, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A SAM Seamless Network (SAM), líder global de serviços de segurança e inteligência nativos da nuvem para redes não gerenciadas e dispositivos IoTs, anunciou hoje que a empresa garantiu quatro prêmios relacionados à segurança cibernética até o momento em 2023. Esses prêmios de prestígio homenageiam empresas inovadoras e tecnologias emergentes no setor de segurança que oferecem produtos e serviços com propostas de valor únicas.

Conforme perfilado na edição de junho da ChannelVision Magazine, a SAM foi recentemente homenageada como uma das vencedoras do Prêmio Visionário Spotlight 2023, na categoria Cibersegurança pela oferta de serviços "Casa Segura". A tecnologia possibilita que os ISPs aumentem sua oferta de conectividade com total segurança de rede e IoT e uma série de ferramentas de gerenciamento de rede. As técnicas de inteligência artificial e machine learning da SAM possibilitam que os operadores de rede monitorem e vejam tudo o que se conecta às redes domésticas de seus clientes, independentemente da plataforma ou dispositivo, apliquem as medidas de segurança necessárias e respondam a incidentes quando eles ocorrem.

Como foi o caso no ano passado, a SAM também ganhou dois Global Infosec Awards para 2023 da Cyber Defense Magazine (CDM) – um prêmio "Hot Company" na categoria de Segurança Cibernética PMEs (Pequenas e Médias Empresas e um prêmio "Escolha do Editor" na categoria de Segurança da Internet das Coisas (IoT). Desde 2020, a SAM ganhou cinco prêmios Global Infosec. Além disso, a SAM foi homenageada com o Prêmio Fortress Cyber Security 2023, patrocinado pelo Business Intelligence Group, na categoria Segurança de Rede. O Fortress Cyber Security Awards, que a SAM também ganhou em 2022, identifica e recompensa os principais produtos do mundo que mantêm dados e ativos digitais seguros entre as crescentes ameaças no cenário digital para famílias e PMEs.

Monitorar milhões de redes e obter acesso ao tráfego de rede de dezenas de milhões de dispositivos todos os dias, permitindo que a SAM aumente seu banco de dados de dispositivos e otimize seu algoritmo de identificação de dispositivos com base no nível mais granular de dados de rede. Todas essas informações criam um ambiente onde os provedores de serviços são mais capazes de identificar e antecipar possíveis problemas de conectividade de rede e aumentar a satisfação do cliente. A Verizon fornece um ótimo exemplo, pois a operadora implantou recentemente uma solução baseada em software da SAM para clientes selecionados para simplificar e melhorar seu envolvimento com esses clientes e dar a esses clientes uma maior sensação de controle, eliminando qualquer dúvida sobre o que está conectado a seus roteadores. Como resultado, esses clientes não são mais surpreendidos por dispositivos e atividades irreconhecíveis em suas redes.

"Estamos satisfeitos e entusiasmados com o reconhecimento que recebemos nos últimos anos de organizações que acompanham de perto e estão ativamente envolvidas no setor de segurança cibernética", disse Sivan Rauscher, CEO da SAM Seamless Network. "Estamos na vanguarda na entrega de soluções de rede de borda para nuvem perfeitas, automatizando a segurança da IoT e a observabilidade profunda da rede. Com essa experiência, continuaremos nossa luta contra os compromissos que afetam o bem-estar digital de indivíduos e empresas, melhorando a experiência do usuário final e permitindo o crescimento dos negócios para provedores de telecomunicações."

Sobre a SAM

A principal fornecedora de serviços de segurança e inteligência nativos da nuvem para redes não gerenciadas e dispositivos conectados, cobrindo mais de 500 milhões de dispositivos globalmente. Com sua tecnologia intuitiva de IA, a SAM aborda os desafios de nosso mundo hiperconectado, no qual uma explosão de dispositivos IoT (smart devices) expõe superfícies de ataque potenciais para empresas e consumidores. O software independente de dispositivos da SAM fornece visibilidade profunda da rede para proteger contra ataques cibernéticos sofisticados em tempo real e evitar a propagação de ataques zero-day. Usando seu dispositivo exclusivo baseado em nuvem e inteligência de ameaças, a SAM estuda e identifica o comportamento de cada dispositivo para criar proteção personalizada para todos os usuários em casas e PMEs, formando uma rede "à prova de balas".

www.securingsam.com

FONTE SAM Seamless Network

