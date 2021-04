Sam Shakir est nommé président de Westinghouse, services environnementaux

« Sam est un leader transformationnel qui apporte un style impressionnant pour innover et créer des changements qui vont accroître et façonner notre succès futur dans ce domaine, Ses plus de 30 ans d'expérience dans la gestion opérationnelle et commerciale mondiale, incluant les industries du nucléaire et des énergies renouvelables, seront utiles pour diriger et accélérer cette partie fondamentale de notre activité. » a déclaré Patrick Fragman, président et directeur général de Westinghouse.

Sam a récemment occupé le poste de président et de directeur général d'Orano USA, où il supervisait diverses entreprises fournissant des matériaux de combustible nucléaire, des services d'ingénierie, de décontamination et de déclassement, ainsi que des technologies et des services de gestion du combustible nucléaire usagé. Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie nucléaire, ainsi que son expertise en matière de stratégie, de développement des affaires et des produits, et de services techniques au sein de l'ancien groupe AREVA et chez ABB.

Sam est titulaire d'un MBA de l'université de Californie, Berkeley, et d'un baccalauréat en ingénierie de l'université Concordia.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur à eau pressurisée au monde qui est entré en service commercial en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est présente dans près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.westinghousenuclear.com .

