SAMARITAN'S BAGS ABRE UN HOSPITAL DE CAMPAÑA DE EMERGENCIA EN JAMAICA PARA TRATAR A LOS SOBREVIVIENTES DEL HURACÁN MELISSA

BOONE, Carolina del Norte, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta mañana, la organización internacional de ayuda cristiana Samaritan's Purse abrió su Hospital de campo de emergencia en Black River, Jamaica. Este hospital de campaña está brindando atención médica crítica a las familias afectadas por el huracán Melissa después de que el hospital local fue destruido.

El hospital de campaña de más de 30 camas está equipado con un quirófano, una unidad de cuidados intensivos, una sala de emergencias, una sala de obstetricia para atención materna y neonatal, un laboratorio, una farmacia y un banco de sangre. Samaritan's Purse transportó por avión esta unidad a la isla el domingo a bordo del avión de carga 767 de la organización a petición del Ministerio de Salud de Jamaica. Hoy, el personal médico de Samaritan's Purse comenzó a tratar a los pacientes, ofreciendo atención quirúrgica, de emergencia y materna a quienes lo necesitaban desesperadamente, todo en el Nombre de Jesús.

"Esta poderosa tormenta dañó o destruyó todas las estructuras de Black River, incluido el hospital, y nuestro equipo ha estado trabajando día y noche para que un hospital de campaña de emergencia sea trasladado por aire, transportado al sitio y ahora abierto y tratando a los pacientes", dijo Franklin Graham, presidente y director ejecutivo de Samaritan's Purse. "Muchas personas en Jamaica lo han perdido todo y hay una gran necesidad de atención médica. Estamos aquí para ayudar en el Nombre de Jesús".

El hospital de campaña, autosuficiente y totalmente equipado para operar en zonas de desastre, cuenta con médicos, enfermeras y otros miembros del Equipo de Respuesta a Desastres de Samaritan's Purse ( DART). Equipos médicos móviles adicionales comenzaron a realizar clínicas en las comunidades circundantes solo unos días después de que la tormenta tocara tierra.

Durante la semana pasada, Samaritan's Purse ha transportado por vía aérea casi 100 toneladas de suministros de ayuda de emergencia a Jamaica, incluidos miles de lonas de refugio, 4.660 filtros de agua domésticos, casi 4.000 luces solares y más de 800 kits de higiene. La organización también ha enviado cuatro sistemas comunitarios de filtración de agua, cada uno capaz de servir a hasta 10.000 personas por día con agua potable, y continúa instalándolos en las áreas más gravemente dañadas de la isla.

"Estas personas necesitarán nuestra ayuda durante algún tiempo. Seguimos entregando agua potable, materiales para refugios y otros suministros de ayuda para ayudar a las familias a recuperarse". Agregó Graham. "A medida que esto salga de las noticias, queremos que sepan que no se olvidan. Ore por el pueblo de Jamaica y por nuestros equipos, ya que también compartimos la esperanza del Evangelio".

