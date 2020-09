BEIJING, 4 september 2020 /PRNewswire/ -- Een rapport van Science and Technology Daily:

Op 31 juli informeerde de Amerikaanse President, Donald Trump, de pers aan boord van zijn Air Force One dat hij van plan was om de populaire app TikTok, waarmee video's gedeeld worden, in de Verenigde Staten te verbieden.

In een poging om de wetenschappelijke en technologische vooruitgang van China tegen te houden, heeft de Trump-regering ongerechtvaardigde sancties opgelegd op Huawei en TikTok. Door de lancering van het zogenaamde "Clean Network"-programma [Schoon Netwerk] wordt in principe een digitale barrière opgebouwd en wordt het wereldwijde internet versnipperd om een zelfzuchtige ontwikkeling na te streven ten koste van andere landen.

Gedurende de hele menselijke geschiedenis is de vooruitgang in wetenschap en technologie altijd het gevolg geweest van consistente en gezamenlijke inspanningen. Vooruitgang bouwt voort op eerdere prestaties, en vereist interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende landen.

Ongeveer een eeuw geleden suggereerde een Britse natuurkundige dat waterstof-heliumfusie de belangrijkste bron van stellaire energie zou kunnen zijn. 20 jaar later werd de theorie bevestigd door een Duitse wetenschapper.

Rondom dezelfde periode maakten natuurkundigen in Nieuw-Zeeland en Australië de fusie van deuterium tot helium mogelijk, wat leidde tot het hedendaagse fusieonderzoek. Meer dan zes decennia geleden werd in de Sovjet-Unie de eerste tokamak (een apparaat voor magnetische opsluiting) ontwikkeld om gecontroleerde thermonucleaire fusie-energie te produceren.

Op 28 juli 2020 opende ITER — de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor zijn assemblage in Zuid-Frankrijk, waarmee een nieuwe fase ingeluid werd. Het project richt zich op het zoeken naar de ultieme energiebron.

De vooruitgang die in het ITER-project geboekt wordt, is toe te schrijven aan de niet-aflatende zoektocht gedurende de afgelopen eeuw, door wetenschappers van over de hele wereld. Zoals Isaac Newton reeds zei, "Als ik verder heb gezien, dan is het is door op de schouders van reuzen te staan."

Het is de internationale samenwerking waardoor de mensheid in staat gesteld wordt om grote wetenschappelijke vraagstukken op te lossen. In totaal nemen 35 landen, waaronder China en de VS, deel aan het ITER-project, aangezien elk afzonderlijk land niet in staat is om de aanzienlijke investering die ermee gemoeid is, te betalen.

Evenzo werd vorig jaar het eerste directe beeld van een zwart gat vastgelegd dankzij de coördinatie tussen observatoria over de hele wereld.

Als gevolg van de COVID-19-crisis, zijn meer en meer mensen gaan beseffen dat geen enkel land immuun kan zijn voor zo'n gemeenschappelijke dreiging.

De VS heeft echter moedwillig verschillende organisaties verlaten en verdeeldheid gecreëerd in hun streven naar digitale en technologische hegemonie. Dergelijke acties vormen een bedreiging voor de wereldwijde vooruitgang en het algemeen belang van de mensheid.

Wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit worden steeds serieuzer. Alleen door nauwe samenwerking en belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen kan de internationale gemeenschap een mogelijke ernstige crisis overwinnen.

