SAMI-Navantia assina contrato de € 900 milhões com a Navantia para localizar 60% da produção das indústrias navais e transferência de tecnologia

O contrato irá contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de defesa da Arábia Saudita, através de transferência de tecnologia e criação de novas oportunidades de emprego, em sincronia com os objetivos da Visão 2030 da Arábia Saudita de localizar 50% do total de dispêndios militares até 2030. O acordo tem o potencial de impulsionar a localização dos recursos tecnológicos do Reino em até 60% e beneficiar outras organizações sauditas.

O contrato foi assinado no estande da SAMI na exposição de Equipamentos de Defesa e Segurança Internacional (DSEI – Defense and Security Equipment International) de 2019, realizada no centro de exposição ExCeL, em Londres, Reino Unido. Estavam presentes o presidente do conselho da SAMI, sua excelência Ahmed Al-Khateeb, a presidente do conselho da Navantia S.A., Susana de Sarriá, o presidente-executivo da SAMI, Dr. Andreas Schwer, o presidente-executivo da SAMI-Navantia, Antonio Rodriguez-Barberan, e outros executivos das duas partes.

O presidente-executivo da SAMI-Navantia, Antonio Rodriguez-Barberan, disse sobre o contrato: "Esse novo acordo de parceria representa uma realização marcante para a SAMI-Navantia, conforme embarcamos em uma jornada histórica com o objetivo de realizar as ambições da Arábia Saudita de localizar as indústrias militares e de defesa do Reino. Isso cria uma oportunidade excelente para capitalizar a extensa experiência de nossa parceira estratégica em projetos, construção e integração de navios de guerra, para desenvolver nossos próprios recursos no domínio".

A presidente do conselho da Navantia, Susana de Sarriá, disse: "Nosso contrato com a SAMI-Navantia enfatiza o compromisso da Navantia de dar suporte à Arábia Saudita no desenvolvimento de seus recursos industriais no setor de defesa. Isso irá fornecer uma forte fundação para a cooperação de longo prazo mutuamente benéfica, entre a SEMI e a Navantia".

Além da CSI, o novo acordo entre a SAMI-Navantia e a Navantia irá se focar em engenharia e arquitetura de sistemas, projeto de hardware, desenvolvimento de software, teste e verificação, produção de protótipos, simulação e modelagem, bem como em suporte logístico e programas de treinamento.

