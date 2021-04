Samso SpA nomme Sergio Ferraris au poste de directeur général

MILAN, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- Samso SpA a nommé Sergio Ferraris au poste de directeur général, en charge de la planification, des finances et du contrôle. Cette nomination s'inscrit dans le cadre des défis croissants qui découlent de la croissance rapide du marché italien de l'efficacité énergétique et des développements importants que Samso SPA réalise dans les secteurs industriel, public et résidentiel (Ecobonus).

Sergio Ferraris, né à Milan en 1965, a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. Il a fait ses premiers pas à ABN AMRO Bank où il a contribué à la structuration des premières transactions de financement de projets en Italie et a ensuite participé à la création de Sorgenia, devenant directeur financier et fusions-acquisitions.

Stefano Meloni, président de Samso SPA commente : « Nous sommes particulièrement heureux que Sergio Ferraris ait accepté ce rôle important à Samso pour soutenir davantage la réalisation de notre ambitieux plan industriel qui affiche déjà son résultat en 2021, avec une prévision de production de plus de 30 millions d'euros. »

Sergio Ferraris ajoute : « Je suis convaincu des opportunités extraordinaires que le secteur de l'efficacité énergétique offre et continuera de présenter dans les années à venir et j'ai trouvé chez Samso un environnement parfaitement adéquat : une entreprise dotée des compétences qu'une société évoluant dans ce secteur doit avoir, soutenue par une équipe dynamique, innovante et qualifiée ».

Samsø est une société de services énergétiques (ESCo) certifiée ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, spécialisée dans le projet, la construction, le financement d'interventions en efficacité énergétique, et dans l'installation de points de recharge à zéro émission pour l'e-mobilité. En 2020, Samsø a permis à plus de 450 clients d'économiser environ 26 000 TEP (équivalent pétrole) ; l'entreprise a géré et installé des centrales de 80 MW d'électricité, investissant plus de 16 millions d'euros dans des opérations de financement de projets. SAMSØ opère sur tout le territoire national où elle est présente avec trois bureaux à Milan, Padoue et Salerne. www.samso.it

Contacts presse : Ufficio Stampa Samso

E-mail [email protected]

Tél. : +39 392 9814330

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1485620/Samso_SpA_Logo.jpg

SOURCE Samso SpA