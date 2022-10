Samsonite collabore avec l'Estate of Jean-Michel Basquiat

Le voyage et l'art fusionnent et ne forment qu'un autour de notre célèbre collection de valises C-Lite

SINGAPOUR, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Samsonite se prépare à dévoiler une collaboration très attendue qui fusionne la célèbre gamme de bagages C-Lite avec les œuvres d'art iconiques et immédiatement reconnaissables de l'artiste Jean-Michel Basquiat. S'adressant à la fois à un public d'artistes et aux voyageurs de la génération Z et des Millenials qui apprécient la culture pop, ces bagages seront le compagnon de voyage le plus tendance, mais aussi une pièce de collection convoitée à chérir pour les années à venir.

The Jean-Michel Basquiat x Samsonite collection, which is available worldwide in limited quantities, boasts two unique yet harmonious exterior designs.

La collection collaborative, qui est disponible dans le monde entier en quantités limitées, présente deux designs extérieurs uniques mais harmonieux, qui sont tous deux une célébration audacieuse du style néo-expressionniste de Jean-Michel Basquiat. Le premier modèle de bagage, appelé Pez Dispenser, représente un dinosaure dans un motif de couronne ; une référence au bonbon américain connu sous le nom de « Pez » qui est un symbole de la culture pop. Le personnage est dessiné sur un fond blanc minimal et net qui permet à l'objet d'art d'occuper le devant de la scène. Le deuxième style de bagage, intitulé Untitled Skull, présente une œuvre d'art riche et texturée qui donne une vision radiographique des mâchoires supérieure et inférieure. Ce dessin emblématique interpelle le regard par ses nombreuses couleurs et ses détails de graffiti qui créent un impact puissant et accrocheur.

Au-delà de la crédibilité artistique et du facteur tendance, les valises C-Lite sont les championnes de la fonctionnalité pour laquelle, le leader mondial des bagages, Samsonite, est réputé. Fabriquées en Europe, toutes les valises C-Lite sont dotées d'un système d'absorption des chocs et d'une conception auto-renforcée qui permet de résister aux rayures et de supporter des conditions de voyage extrêmes. Fabriquée à partir de matériaux Curv®, la collection de bagages est extrêmement résistance, incroyablement légère et est dotée de doubles roues pour un roulement fluide, assurant aux voyageurs des déplacements sans effort et une manœuvrabilité précise. Une poignée de traction rétractable et solide à double tube permet de transporter facilement et confortablement un deuxième sac sur le dessus. Chaque bagage C-Lite est également équipé d'une serrure à combinaison approuvée par la TSA et d'une étiquette d'identification intégrée pour plus de sécurité. Sans doute la caractéristique la plus demandée par le voyageur moderne et connecté, la version cabine de la collection C-Lite est équipée d'un port USB intégré (avec une poche pour la batterie) : recharger un appareil en voyageant n'aura jamais été aussi simple !

L'intérieur de la collection Jean-Michel Basquiat x Samsonite est tout aussi appréciable que son aspect extérieur. Doté d'une doublure RECYCLEX™ de haute qualité fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées post consommation, les bagages C-Lite sont particulièrement attrayants pour les voyageurs soucieux du développement durable. Les valises C-Lite sont également équipées d'une poche latérale zippée dans le compartiment inférieur, de sangles croisées dans ce même compartiment et d'un plateau séparateur dans le compartiment supérieur pour organiser vos affaires efficacement et simplement. Le style graphique audacieux et brut de Basquiat s'étend à l'intérieur de chaque valise, qui arbore la signature de l'artiste, à savoir des couches de mots individuels et de courtes lignes de texte, avec l'insertion occasionnelle d'une image. Le résultat offre une toile visuelle entrelacée qui est synonyme du style créatif de Basquiat. Chaque valise Jean-Michel Basquiat x Samsonite est estampillée d'une étiquette intérieure collaborative pour marquer le projet spécial.

La collection Jean-Michel Basquiat x Samsonite C-Lite est disponible en trois tailles, dont une taille cabine et deux tailles en soute, et bénéficie d'une garantie de 10 ans. Le résultat unique de cette collaboration est une célébration de la rencontre entre le voyage et l'art, et fait preuve d'une grande créativité et praticité.

Le partenariat a été réalisé en collaboration avec Artestar, une agence mondiale de licences et de conseil en création représentant des artistes, des photographes, des designers et des créateurs de renom.

DISPONIBLE DANS LES MAGASINS SAMSONITE ET SUR SAMSONITE.COM À PARTIR DU 20 OCTOBRE 2022

À propos de Samsonite

Fondée en 1910, Samsonite est la première marque de bagages au monde proposant une longue tradition de solutions de voyage innovantes. Réputée pour sa recherche, son développement et son engagement en faveur de l'innovation, Samsonite s'est distinguée depuis sa création par un certain nombre de premières solutions innovantes dans le secteur. Samsonite propose une gamme étendue de produits de voyage, d'affaires, pour enfants, décontractés et d'accessoires personnels. Samsonite aide les voyageurs à aller plus loin, avec des produits toujours plus légers et plus résistants.

