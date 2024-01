Samsung anuncia novidades na CES 2024 com foco em Inteligência Artificial

SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Samsung anunciou globalmente suas novas linhas de TVs*, incluindo modelos atualizados da MICRO LED, Neo QLED, OLED e Lifestyle antes da CES 2024, que acontece entre 9 e 12 de janeiro em Las Vegas, introduzindo uma nova era de telas com inteligência artificial. O destaque foi o processador de IA de última geração NQ8 AI Gen3 presente na Neo QLED 8K, com uma unidade de processamento neural (NPU) duas vezes mais rápida que a antecessora – a quantidade de redes neurais aumentou 8 vezes, de 64 para 512, permitindo que tudo seja exibido com detalhes nítidos.

O painel MICRO LED transparente, inovação que se assemelha a um vidro transparente com um chip extremamente pequeno e um processo de fabricação que elimina junções e refração da luz, é outro destaque, assim como a OLED 2024 com tecnologia OLED Glare Free, que preserva a precisão das cores, reduzindo os reflexos e mantendo a nitidez para garantir uma experiência de visualização envolvente mesmo à luz do dia.

A OLED S95D, outro destaque, mais brilhante da categoria com taxa de atualização de até 144 Hz, promove movimentos fluidos e imagem cristalina. Já a linha Lifestyle, nos modelos The Frame, The Serif, The Terrace e o projetor Premiere 8K (o primeiro do mundo que oferece conectividade sem fio) e as Soundbars 2024, com foco na Music Frame e na HW-Q990D, integram-se perfeitamente aos ambientes.

Novos monitores gamer Odyssey OLED também chegam ao mercado global em 2024, incluindo o Odyssey OLED G9, G8 e G6. O G9 é um monitor curvo ultra-wide de 49" com resolução DQHD, enquanto o G8 é um monitor plano de 32" com resolução 4K UHD. Ambos com taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 0,03 ms. O G6 é um monitor QHD de 27 polegadas com taxa de atualização de 360 Hz.

Para cozinha, foram anunciados a geladeira Bespoke 4-Door Flex AI Family Hub+ com AI Vision Inside, que reconhece alimentos e envia alertas de validade para o smartphone, o cooktop de indução Anyplace (permite cozinhar por toda a superfície de indução), e melhorias no Samsung Food Service. Em eletrodomésticos, destaque para o Bespoke Jet Bot Combo, aspirador-robô 2-em-1 com recursos avançados de inteligência artificial que combina aspiração e passagem de pano.

*Produtos sem previsão de lançamento no Brasil.

