Sanad kündigt strategische Verkaufstransaktion mit CFM Materials zur weiteren Förderung der Zusammenarbeit mit der Luftfahrtindustrie an

Der Verkauf von zwei CFM56- 7B -Triebwerken an CFM Materials unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Sanad zur Stärkung von Industriepartnerschaften.

Durch die Partnerschaft mit führenden Spezialisten auf dem Ersatzteilmarkt bekräftigt Sanad sein Engagement für proaktives Portfoliomanagement und strategische Kapitalallokation.

HONGKONG, 10. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Sanad, der weltweit führende Anbieter von Engineering- und Leasinglösungen für die Luft- und Raumfahrt, der sich zu 100 % im Besitz des staatlichen Investors Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala) aus Abu Dhabi befindet, gab auf der International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT) Asien in Hongkong eine strategische Transaktion zwischen Sanad und CFM Materials, dem weltweit größten Anbieter von gebrauchten, wartungsfähigen Komponenten für Triebwerke von CFM International, bekannt.

Der Verkauf von zwei CFM56-7B*-Triebwerken an CFM Materials unterstreicht die strategische Neuausrichtung und den proaktiven Ansatz von Sanad zur Stärkung seiner Marktposition in der Luftfahrtindustrie. Durch strategische Partnerschaften mit führenden Aftermarket-Spezialisten bekräftigt Sanad nicht nur sein Engagement, sondern unterstreicht auch seine wesentliche Rolle als wichtiger Akteur bei der Gestaltung der Luftfahrtlandschaft.

Diese strategische Vereinbarung ist ein entscheidender Meilenstein für die Strategie der Leasing-Abteilung von Sanad, die im vergangenen Jahr mit einer erneuten Fokussierung auf die Monetarisierung bestehender Vermögenswerte sowie die Nutzung der Leasing-Abteilung zur

Stärkung der MRO-Sparte von Sanad eingeleitet wurde. Das primäre Ziel dieser Strategie ist es, das Wachstum der MRO-Sparte von Sanad voranzutreiben und zu stärken.

Kashish Kohli, Leiter der Finanzabteilung der Gruppe und leitender Vizepräsident der Leasing-Abteilung bei Sanad, sagte: „Wir freuen uns, den erfolgreichen Verkauf von zwei CFM56-Triebwerken an CFM Materials bekannt geben zu können. Diese Transaktion bekräftigt unser Engagement für die Optimierung unseres Portfolios durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie CFM Materials. Wir sind sehr daran interessiert, weitere Synergien zwischen unseren verschiedenen Unternehmen zu erkunden, um weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu untersuchen."

Diese Zusammenarbeit eröffnet CFM Materials neue Möglichkeiten zur Unterstützung von MRO-Netzwerken, Fluggesellschaften, Vermietern, Herstellern und anderen Dienstleistern weltweit. Mit der Aufnahme von zwei CFM56-7B-Triebwerken in das Portfolio von CFM Materials kann das Unternehmen die steigende Nachfrage seiner Kunden befriedigen.

Rudy Bryce, Präsident und Geschäftsführer von CFM Materials, kommentierte: „Diese Vereinbarung mit Sanad stärkt unser Engagement, unsere Kunden zu unterstützen, indem wir unseren Leasing-Pool erweitern und unsere Position als zuverlässiger Partner für Triebwerkseigentümer, Betreiber und CFM56-Triebwerksshops auf der ganzen Welt festigen."

Mit über 35 Jahren operativer Exzellenz und vertrauensvollen Partnerschaften mit über 30 Kunden auf sechs Kontinenten, darunter weltweit führende internationale Fluggesellschaften und globale OEMs, bleibt Sanad an der Spitze der Luft- und Raumfahrttechnik und der Leasinglösungen. Die Leasing-Abteilung von Sanad, eine der wichtigsten Säulen des umfassenden Angebots von Sanad, verpflichtet sich, integrierte Lösungen anzubieten, die den Wachstumsanforderungen seiner Partner entsprechen. Derzeit verfügt der die Leasing-Abteilung von Sanad über ein umfangreiches Portfolio mit einem Wert von mehr als 700 Mio. USD, was seine soliden Fähigkeiten und sein Engagement für die Unterstützung der sich entwickelnden Bedürfnisse der Luftfahrtindustrie unter Beweis stellt.

Informationen zu Sanad

Die Sanad Group (Sanad) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Luft- und Raumfahrttechnik und Leasinglösungen in Abu Dhabi, das sich vollständig im Besitz der Mubadala Investment Company PJSC befindet. Mit mehr als 35 Jahren Betriebserfahrung unterstützt Sanad führende Unternehmen der kommerziellen Luftfahrt mit erstklassigen Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) sowie Finanzierungslösungen.

Informationen zu CFM Materials

CFM Materials, ein Joint Venture von GE Aerospace und Safran Aircraft Engines mit Sitz in der Nähe des Flughafens Dallas/Fort Worth in Texas, ist der weltweit größte Anbieter gebrauchter, wartungsfähiger Komponenten für die Triebwerke von CFM International, die die Verkehrsflugzeuge Airbus A320 und Boeing 737 sowie das von der US-Luftwaffe betriebene Tankflugzeug Boeing KC-135R antreiben.

Neben seinem Kerngeschäft verkauft das Unternehmen auch überschüssige Lagerbestände für CFM International und versorgt das weltweite MRO-Netz (Maintenance, Repair and Overhaul) der Muttergesellschaften mit Lagerbeständen. CFM Materials ist weltweit mit Lagereinrichtungen in der Nähe des Flughafens Dallas/Fort Worth in Texas sowie in Amsterdam, Hamburg und Singapur sowie mit Vertriebsbüros in Singapur und Cardiff, Wales, vertreten. www.cfmmaterials.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

