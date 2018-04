Sandhills Italy : le prochain Grand prix de poids lourds Misano Petronas Urania devrait attitrer 40 000 visiteurs issus de toute l'Europe

« Il s'agira d'une exposition spéciale, caractérisée par une présence accrue de véhicules exposés », a déclaré Andrea Albani, directeur général de MWC. « Le Grand prix de poids lourds Misano Petronas Urania sera l'unique événement italien de l'année 2018 à se consacrer entièrement aux poids lourds. Combiné à l'accent placé sur le caractère écologique de l'événement, il s'agira de deux journées spectaculaires. »

L'élément central du weekend sera l'espace de ventes, principalement composé des grands constructeurs de poids lourds, qui exposeront de nouveaux modèles, technologies, options et éléments. Grâce à sa toute dernière extension, le parc à poids lourds intègre 70 000 mètres carrés d'espace dédié aux véhicules exposés et aux exposants.

L'accord éditorial signé avec Sandhills Italy (qui distribue CercoCamion.com, TrasportoCommerciale, et CamionSuperMarket) garantit également un espace dédié aux véhicules d'occasion. Ceci inclut des circuits pour effectuer des essais de poids lourds dans le parc, ainsi que des tests de véhicules commerciaux sur Misanino, le circuit rapide de manutention. Il est également possible de tester de nouveaux poids lourds sur des voies internationales et sur la route. Les experts ont également la possibilité d'effectuer des tests approfondis assistés par un instructeur, afin d'analyser les forces et les caractéristiques des tests de véhicules et de produits parmi les véhicules en compétition. Le grand parc MWC inclut plus de 180 poids lourds décorés issus de toute l'Europe, qui seront exposés à l'occasion de l'événement. Un espace sera également dédié aux équipements de construction.

Le Championnat européen exclusif de course de poids lourds FIA se tient également lors des deux journées. Le MWC est la première course du championnat, et une journée dédiée à la presse internationale sera consacrée à l'événement le vendredi. Les pilotes rivaliseront pour le titre précédemment détenu par Adam Lacko (Buggyra International Racing System – Freightliner), qui a remporté le Championnat européen en 2017 devant Jochen Hahn (Team Hahn Racing – Iveco) et Norbert Kiss (Tankpool24 Racing – Mercedes-Benz).

L'exposition 2018 se focalise également sur l'examen international des bonnes pratiques environnementales, avec pour objectif de s'ajuster à un modèle plus durable d'un point de vue environnemental. Le lancement du Grand prix de poids lourds Greening Misano 2018 informera également des initiatives écologiques lors des futurs événements.

À propos de Sandhills Italy

Sandhills Italy produit et distribue des magazines imprimés et des sites Web qui connectent les acheteurs et les vendeurs de poids lourds neufs et d'occasion à travers l'Italie et au-delà. Parmi ses marques figurent CercoCamion.com, Trasporto Commerciale, CamionSuperMarket, et Truck Paper Europe. Sandhills Italy est une filiale de Sandhills East, qui fournit des ressources, des solutions technologiques d'affaires et des services hébergés pour les secteurs de la construction, de l'agriculture, et des transports. Ses marques de poids lourds incluent : Truck Buy & Sell International en Allemagne, Todo V.I. en Espagne, trucksBusiness.fr en France, et Truck Locator au Royaume-Uni.

Contactez Sandhills Italy :

info@camionsupermarket.it

+39.0289.352800

Contactez le circuit de Misano :

truckfestival@misanocircuit.com

+39.0541.618512

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/677361/GPT18_Trasporto_commerciale_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/677362/SandhillsItaly_Logo_Logo.jpg

SOURCE Sandhills Italy