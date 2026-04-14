Sandmark Kripto İstihbarat Raporu, Güvenilir İçgörünün Yatırım Güvenini Artırdığını Gösteriyor

Kripto paraya sahip olan finans uzmanlarının %38 'i, bunu güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip bir büyüme fırsatı olarak görüyor

'i, bunu güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip bir büyüme fırsatı olarak görüyor Profesyonel yatırımcıların %96 'sı kripto paranın bir varlık olarak geleceği konusunda iyimserken, yeni başlayan yatırımcıların sadece %39'u bu görüşü paylaşıyor

'sı kripto paranın bir varlık olarak geleceği konusunda iyimserken, yeni başlayan yatırımcıların sadece %39'u bu görüşü paylaşıyor Finans uzmanlarının %25 'i kripto paraları öncelikle yüksek riskli bir varlık olarak tanımlıyor; kişisel olarak yatırım yapanlar arasında bu oran sadece 10'da 1 'e düşüyor

'i kripto paraları öncelikle yüksek riskli bir varlık olarak tanımlıyor; kişisel olarak yatırım yapanlar arasında bu oran sadece 'e düşüyor Ankete katılanların %8 'i kripto paralarını elinde tutma nedeni olarak ödeme işlevselliğini gösterirken, daha yaygın bir şekilde kabul görmesi ve yasal düzenlemelerle uyumun sağlanması, gelecekteki yaygınlaşmanın temel itici güçleri olarak görülüyor

'i kripto paralarını elinde tutma nedeni olarak ödeme işlevselliğini gösterirken, daha yaygın bir şekilde kabul görmesi ve yasal düzenlemelerle uyumun sağlanması, gelecekteki yaygınlaşmanın temel itici güçleri olarak görülüyor Finans uzmanlarının %42'si, kurumların daha fazla katılımının önündeki en büyük engel olarak mevzuat belirsizliğini gösteriyor

CENEVRE, 14 Nisan 2026 /PRNewswire/ -- Sandmark, bugün "Kripto İstihbarat Raporu"nun ilk sayısını yayınlayarak, güvenilir ve sağlam istihbaratın finans uzmanları ve yatırımcılar arasında nasıl gerçek bir inanç oluşturduğunu ortaya koydu.

Sandmark Crypto Intelligence Report: first edition of key trends shaping the digital asset landscape Michelle Fotopoulou, Chief Marketing Officer at Sandmark, commenting on the Crypto Intelligence Report

Araştırma, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Singapur, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD'deki 5.000'den fazla finans uzmanı ve kripto yatırımcısının tutum ve davranışlarını ele almıştır. Küresel tüketici kitlesi analiz platformu GWI ile ortaklaşa hazırlanan bu rapor, özellikle finansal okuryazarlığa sahip kripto yatırımcılarına odaklanarak mevcut pazar araştırmalarındaki önemli bir boşluğu dolduruyor: finans sektörü içinde ve yanında çalışanlar.

"Kripto para araştırmalarının çoğu, bireysel yatırımcıların duyarlılığına odaklanmaktadır. Finans uzmanlarının – yani her gün risk ve sermaye ile uğraşan kişilerin – kripto paraları gerçekte nasıl algıladıklarını ve kripto ile nasıl etkileşime girdiklerini anlamak istedik. Bulgularımız bir dizi varsayıma meydan okuyor," dedi Sandmark Pazarlama Direktörü Michelle Fotopoulou.

Deneyim, riski bağlamına oturtur

Kripto para sahibi finans uzmanlarının sadece onda biri bunu yüksek riskli olarak değerlendirirken, genel finans camiasında bu oran %25'tir. İyimserlik ve güven, aktif katılımla birlikte artmakta olup, kurumsal yatırımcılar ve uzun vadeli yatırımcılar arasında en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Yeni başlayanlar en az emin olanlardır. Veriler, güvenilir pazar bilgilerinin desteğiyle edinilen pratik deneyimin, gerçek bir inanç oluşturduğunu tutarlı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Düzenleme, işe alım sürecidir

Düzenleme konusundaki belirsizlik, volatilite ve yönetişimle ilgili endişelerin yanı sıra, kurumsal katılımın yaygınlaşmasının önündeki başlıca engel olmaya devam etmektedir. Yine de tüm katılımcı grupları genelinde kripto para, kısa vadeli bir yatırım aracı olmaktan ziyade, güçlü bir değer artış potansiyeline sahip uzun vadeli stratejik bir varlık olarak görülüyor. Mevzuatın netleşmesiyle birlikte, piyasanın bir sonraki büyüme aşamasının büyük ölçüde kurumsal yatırımcılar tarafından yönetilmesi bekleniyor.

Michelle şunları söyledi: "Güçlü mevzuat, katılım için bir katalizör görevi görmektedir. Yasal düzenlemelerle koruma önlemleri devreye girdikçe faaliyetler hız kazanıyor ve artan güven, daha yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlıyor."

Kamuoyunda öne çıkan isimler: etkileyici ama kutuplaştırıcı

Yüksek profilli bireyler, genellikle birbiriyle çelişen şekillerde, piyasa duyarlılığının şekillenmesinde hâlâ çok büyük bir rol oynamaya devam ediyor. Önceden belirlenmiş bir kamuoyu figürleri listesinde, Elon Musk en güçlü olumlu algıyı yaratırken (%51), Donald Trump ise en olumsuz algıyı yaratıyor (%38); ancak Trump aynı zamanda en çok adı geçen ikinci olumlu etki olarak da sıralanıyor (%17). Musk'ı kendileri üzerinde en güçlü olumlu etkiye sahip kişi olarak gören kripto para sahiplerinin %77'si, kripto paranın bir varlık olarak geleceğine ilişkin yüksek bir iyimserlik sergilemektedir. Bu çalışma, kamuoyunda tanınan kişilerin hem coşkuyu artırabildiklerini hem de güveni sarsabildiklerini ortaya koymaktadır.

Gelişmekte olan ancak olgunlaşan bir pazar

Michelle sözlerini şöyle tamamladı: "Kripto piyasasındaki, özellikle de kurumlar ve finans uzmanları nezdindeki, duyarlılığın evrimini görmek büyüleyici. Sosyal medya yeni keşiflere öncülük etse de, gerçek piyasa verilerine olan talep daha fazla. Yatırımcılar, gelişmekte olan kripto ekosistemini anlamak için tutarlı ve eyleme geçirilebilir piyasa bilgilerine ihtiyaç duyuyor."

Sandmark Kripto İstihbarat Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sandmark Hakkında

2025 yılında İsviçre merkezli bir girişimci tarafından kurulan Sandmark, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Amerika'daki editoryal merkezleriyle uluslararası alanda faaliyet göstermektedir. Sandmark, bankacılıktan emtialara, döviz ticaretinden hisse senedi araştırmalarına kadar çeşitli piyasaları takip etme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip, geleneksel ve yeni finans medyası profesyonelleri tarafından dünya çapında yönetilmektedir.

Sandmark Ekibi, net, güvenilir ve bağlam açısından zengin raporlar sunma misyonu etrafında bir araya gelen gazeteciler, araştırmacılar ve veri analistlerinden oluşan 20'den fazla küresel çalışandan oluşmaktadır.

