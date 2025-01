SanerNow de SecPod nommé « Leader & Outperformer » dans le rapport sur la gestion des correctifs de GigaOm

SanerNow obtient des notes parfaites dans de nombreux domaines clés, soulignant l'efficacité de sa gestion des correctifs et son innovation de premier plan dans le domaine des correctifs.

REDWOOD CITY, Californie, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- SecPod est fier d'annoncer sa reconnaissance en tant que Leader & Outperformer (leader et surperformant) dans le Radar for Patch Management 2024 de GigaOm. Cette reconnaissance met en exergue l'innovation et les capacités exceptionnelles de la solution phare de SecPod, SanerNow, dans le domaine de la gestion des correctifs.

SanerNow a obtenu une note de 5/5 dans plusieurs domaines clés, dont la gestion du cycle de vie des correctifs, les tests de correctifs, la hiérarchisation des correctifs, et son référentiel source, soulignant ainsi ses fonctions complètes de gestion des correctifs.

SanerNow se différencie des autres solutions de gestion des correctifs par son processus avancé de remédiation basé sur les risques qui intègre des facteurs tels que la gravité des vulnérabilités et la criticité des actifs pour permettre aux organisations de concentrer leurs efforts sur les risques les plus dangereux.

« À l'heure actuelle, le marché de la gestion des correctifs connaît une profonde transformation, sous l'impulsion de l'IA, de l'intelligence des menaces et de la complexité croissante des défis en matière de cybersécurité », a déclaré Whit Walters. « La plateforme SanerNow de SecPod offre une approche pratique qui va au-delà des mises à jour de routine, en intégrant la gestion des correctifs à l'évaluation des risques et au suivi de l'exposition pour aider les organisations à relever les défis de sécurité dans un environnement informatique de plus en plus complexe », affirme Whit Walters, l'analyste du rapport.

« Notre mission a toujours été de redéfinir la cybersécurité en faisant de la prévention la pierre angulaire d'un monde plus sûr et plus cyber-résilient. Les outils actuels de gestion des correctifs sont souvent loin d'offrir l'approche holistique et proactive dont les entreprises ont besoin. Le fait d'être nommé « Leader & Outperformer » dans le Radar de GigaOm témoigne de l'importance que nous accordons à l'innovation et de notre engagement à doter les organisations de solutions simplifiées et automatisées qui stoppent les cyberattaques avant même qu'elles ne commencent », a déclaré Chandrashekhar Basavanna, PDG de SecPod.

Les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'une approche intégrée, automatisable et unifiée pour remédier aux risques liés aux cyberattaques, et SanerNow s'appuie sur le cadre de gestion continue des vulnérabilités et de l'exposition (CVEM) créé par SecPod pour y parvenir. Notre cadre CVEM intègre la détection, l'évaluation, la hiérarchisation et la correction des risques dans un cadre unique afin de surmonter les solutions cloisonnées et de prévenir efficacement les cyberattaques.

Cette reconnaissance renforce également la position de SanerNow en tant que solution de confiance pour les entreprises et les organisations de toutes tailles. En s'attaquant aux vulnérabilités critiques avec rapidité et précision, SanerNow permet aux entreprises de rester en sécurité dans un paysage de menaces en constante évolution.

À propos de SecPod : SecPod est une société de technologie de cybersécurité basée sur le SaaS, créée dans le but unique et inébranlable de prévenir les cyberattaques. Fondée en 2008, l'entreprise fournit des solutions de pointe en matière de gestion des vulnérabilités et de sécurité en nuage qui renforcent la position des organisations en matière de cybersécurité dans le monde entier.

