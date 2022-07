Sango, le premier système monétaire numérique national construit par la République centrafricaine et alimenté par une blockchain

A cet égard, la République centrafricaine, un pays situé au cœur de l'Afrique dans une région au potentiel de croissance inexploité, travaille sur une nouvelle structure de son économie pour ouvrir la voie à un avenir numérique :

« Il existe déjà une vision à l'échelle de l'Afrique : une cryptomonnaie commune et un marché des capitaux intégré qui pourraient stimuler le commerce et soutenir la croissance. » Faustin-Archange Touadéra, président de la RCA.

La République centrafricaine prévoit de lever un total d'un milliard de dollars en émettant la première monnaie numérique nationale, appelée SANGO. Une fois levé, le capital sera utilisé pour « tokéniser » les ressources du pays, offrant aux investisseurs du monde entier la possibilité d'y contribuer, d'en bénéficier, et de construire l'intégralité de l'infrastructure numérique basée sur la blockchain Sango, une nouvelle solution de seconde couche et de chaîne latérale Bitcoin.

Avec plus de 2,2 billions de dollars en minerai de fer et 60 milliards de dollars supplémentaires dans chaque ressource individuelle d'or, de pétrole, de diamants et de lithium, la RCA ouvre la voie à la démocratisation de l'accès aux ressources. La « tokénisation » donne l'accès au capital global d'une manière démocratique et transparente, permettant aux investisseurs de toutes sortes d'acheter des actifs fractionnés représentatifs des ressources du pays.

De la décentralisation et de la tokénisation de ses ressources à l'offre de citoyenneté, de résidence en ligne et de terres en verrouillant cette monnaie nouvellement émise, Sango gouvernera l'ensemble de l'écosystème économique de la République centrafricaine. Il semblerait que d'autres pays africains manifestent déjà un vif intérêt dans la recherche de solutions numériques similaires.

L'initiative est déjà populaire, car elle est soutenue par l'administration du pays et également applaudie par les grands noms de l'industrie et du continent africain. Changpeng Zhao (Binance), Michael Saylor (MicroStrategy), Ricardo Salinas Pliego (Salinas Group) et Reuben Abati (porte-parole présidentiel du Nigeria) font partie de ceux ayant manifesté leur soutien sur Twitter depuis l'annonce officielle.

Le GENESIS PAPER officiel { https://sango.org/genesis-paper.pdf } de Sango a été publié en conjonction avec le Concept Deck pour une compréhension complète de la complexité technique et des avantages de ce projet centrafricain ambitieux. SANGO, la première monnaie numérique nationale, est également la première monnaie à être partiellement soutenue par « l'or numérique » Bitcoin.

La plateforme est également ouverte aux inscriptions et au processus « Know Your Customer » depuis hier. La date officielle de lancement du SANGO GENESIS est fixée au 25 juillet. Elle marquera le début d'une nouvelle ère pour la République centrafricaine et peut-être même pour le monde entier.

Cette nouvelle approche économique éclaire davantage l'intégration et la participation potentielle du monde entier au développement d'un pays, avec des possibilités d'investissement illimitées pour quiconque se trouve dans l'espace cryptographique et au-delà.

