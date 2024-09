Sanofi : Présidence polonaise de l'UE - Ouvrir la voie à une industrie pharmaceutique compétitive

VARSOVIE, Pologne, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que la Pologne se prépare pour sa présidence de l'UE , la santé doit être au centre des préoccupations, étant donné son rôle crucial dans la prospérité et la compétitivité mondiale de l'Europe. Une législation pharmaceutique prévisible est essentielle pour créer un environnement réglementaire stable qui favorise l'innovation et l'investissement, garantissant la disponibilité de médicaments et de vaccins essentiels et le développement de traitements innovants pour relever les défis futurs en matière de santé.

La présidence polonaise de l'UE fera progresser la proposition de la Commission sur la nouvelle législation pharmaceutique, qui constitue une priorité essentielle. Cet effort législatif vise à renforcer le cadre réglementaire européen et à garantir un accès rapide des patients aux médicaments et vaccins essentiels. Michaela Scheiffert, responsable du MCO pour l'Europe centrale et du Sud chez Sanofi, a déclaré : "La législation pharmaceutique est une réforme qui n'arrive qu'une fois dans une génération : "La législation pharmaceutique est une réforme unique en son genre, qui touche tous les aspects du cycle de vie des médicaments et des vaccins. Il déterminera l'orientation de l'industrie pharmaceutique pour les décennies à venir en termes de compétitivité mondiale de l'Europe et de lutte contre les inégalités d'accès aux diagnostics, aux médicaments et aux vaccins dans les États membres. Certaines propositions auront un impact positif sur la compétitivité de l'UE, comme le rapprochement des délais de l'EMA de ceux de la FDA. Toutefois, la législation comporte de nombreux risques de dérapage. Dans sa forme actuelle, nous craignons que le paquet global ne réduise les incitations et la prévisibilité, tout en augmentant la charge réglementaire qui pèse sur les entreprises pour découvrir, développer et fournir de nouveaux traitements et vaccins en Europe. Cela n'améliorera pas l'accès ou l'accessibilité financière et n'est pas dans l'intérêt des patients. Toutes les parties prenantes doivent donc travailler ensemble pour atténuer les risques, mais aussi pour renforcer la compétitivité, la souveraineté et la sécurité de l'Europe."

Transformation numérique des soins de santé

Une autre grande priorité de la présidence polonaise en matière de santé sera la transformation numérique des soins de santé, en mettant l'accent sur la cybersécurité des dispositifs médicaux et la mise en œuvre de l'espace européen des données de santé (EHDS). L'échange de données numériques transfrontalières sur la santé sera un thème central, et une conférence est prévue en mai pour explorer le rôle des patients dans ce paysage en évolution.

Initiatives de prévention en matière de santé et santé mentale

La présidence polonaise de l'UE mettra également l'accent sur les initiatives de prévention en matière de santé, en se concentrant sur l'obésité, la prévention de l'alcoolisme et les maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires et l'oncologie. La santé mentale - en particulier celle des enfants et des jeunes - sera une autre priorité absolue. L'adoption des conclusions du Conseil et la tenue d'une conférence intersectorielle en avril aborderont cette question cruciale. Sanofi soutient les initiatives de dépistage et de prévention, en particulier la vaccination, en instaurant un dialogue efficace avec les autorités sanitaires et le ministère de la santé afin de donner la priorité à la prévention des maladies infectieuses et des maladies liées au mode de vie.

La vaccination, une mesure préventive essentielle

La vaccination est un élément essentiel d'une stratégie de prévention plus large. Malgré son efficacité dans la prévention des maladies graves, seule une petite partie des budgets de santé de nombreux pays européens est allouée à la prévention. Un nouveau paradigme est nécessaire pour faire passer le modèle de soins de santé de la réaction à la maladie à la promotion proactive de la santé. Goze Umurhan, directeur général des vaccins pour l'Europe centrale et méridionale (MCO) chez Sanofi, a souligné que "la vaccination est un investissement stratégique qui présente des avantages économiques et sociaux à long terme : "La vaccination est un investissement stratégique qui présente des avantages économiques, sanitaires et sociaux à long terme. Au-delà des coûts initiaux, les avantages à long terme de la vaccination sont indéniables en termes de réduction des dépenses de santé, d'amélioration de la qualité de vie et de promotion de la stabilité économique. Pour les décideurs, soutenir et investir dans des programmes de vaccination solides n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi une stratégie économique saine pour garantir un avenir plus sain et plus prospère en Europe. Les efforts de Sanofi pour élargir l'accès aux vaccins, y compris ceux contre le VRS, sont essentiels pour façonner un avenir plus sain".

Le rôle de Sanofi dans la compétitivité de l'Europe

Un grand nombre de ces défis et de ces preuves ont été discutés lors du Forum économique de Karpacz, l'un des événements économiques et politiques les plus importants et les plus prestigieux d'Europe centrale et orientale, souvent appelé le "Davos de l'Est", dont Sanofi était partenaire. L'industrie pharmaceutique, avec 44,5 milliards d'euros investis dans la seule R&D en 2022 en Europe, est un moteur incontestable de l'économie et de la compétitivité de l'UE. L'Europe est et reste une géographie stratégique pour Sanofi. "Nous sommes la plus grande entreprise de recherche pharmaceutique basée dans l'UE, avec 40 000 employés et une intensité de R&D de 11 %, contribuant au PIB de l'UE avec des investissements d'une valeur de 29 milliards d'euros, dont 2 milliards d'euros provenant de la R&D basée dans l'UE. Notre priorité est de comprendre les voies immunologiques et d'utiliser ces connaissances pour développer des thérapies innovantes et efficaces. Nous pensons que l'Europe a le potentiel et les capacités pour être à l'avant-garde de la révolution de l'IA dans les médicaments et être leader dans les domaines de croissance émergents tels que l'immuno-science", a ajouté Michaela Scheiffert sur.

En maintenant un programme de sécurité sanitaire solide et en renforçant sa résilience industrielle, l'Europe peut s'assurer un avenir prospère et sain. Le leadership de la Pologne dans la gestion de ces priorités sanitaires critiques au cours de sa présidence de l'UE jouera un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir du continent.