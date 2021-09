Sanofi Consumer Healthcare amplia pilar de saúde mental com foco no bem-estar dos colaboradores

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A unidade de negócios Consumer Healthcare da Sanofi – maior farmacêutica multinacional do país – segue ampliando suas boas práticas de trabalho que resultem em mais qualidade de vida aos seus colaboradores. Nesse contexto, a marca vem desenvolvendo e implementando uma série de ações para que os seus funcionários, em tempos de home office, consigam manter o equilíbrio entre o bom desempenho profissional e, principalmente, a manutenção da saúde mental.

Algumas práticas incluem a implementação de pausas de 15 minutos ao longo da jornada de trabalho, para que o funcionário cuide de sua saúde. O tempo pode ser para relaxar e tomar um café, ou até a realização de uma atividade física - em casa ou em um ambiente externo. Outra iniciativa que visa resguardar a saúde mental de quem está em home office é a criação de mecanismos que privilegiem e garantam o descanso e a recarga de energia durante os períodos pré e pós-jornada de trabalho. Nesse contexto, troca de e-mails, reuniões por videoconferência e calls devem ser, obrigatoriamente, realizadas somente durante o expediente corporativo. Além de reuniões de no máximo 45 minutos, com o assunto descrito previamente por e-mail, utilizando bullet points.

"Estamos remodelando algumas práticas que foram implementadas desde o início da pandemia, quando a empresa viu a necessidade de adaptar alguns métodos que antes eram presenciais ou que até então sequer existiam. No ano passado, criamos a ação No Internal Zoom Meeting Day, que mobilizou nossos colaboradores a não marcarem reuniões virtuais com seus colegas de trabalho às quintas. Para a Sanofi Consumer Healthcare (CHC), a inclusão das boas práticas no home office é de extrema importância para proporcionar uma vida mais plena e saudável, sem deixar que o trabalho impacte na vida pessoal", afirma Raquel Nogueira, Gerente Executiva RH Sanofi Consumer Healthcare (CHC).

FONTE Sanofi Consumer HealthCare

