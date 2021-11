Sanofi Consumer HealthCare (CHC) economiza cerca de 1 tonelada de papel por mês com boas práticas ambientais

SÃO PAULO, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Engajada com o conceito de paperless (o não uso de papel), a unidade de negócios Consumer Healthcare (CHC) da Sanofi atingiu a marca de 5 toneladas de papel economizado apenas no primeiro semestre de 2021. O trabalho realizado em conjunto com o time de Compras da empresa e em parceria ao fornecedor global, Adare, possui como objetivo buscar as melhores soluções para alcançar sempre as boas práticas sustentáveis. A estimativa é de que até o fim do ano, 12 toneladas de papel sejam economizadas.

Iniciativa de marcas da unidade de negócios de Consumer Healthcare (CHC) da Sanofi, as novas peças para os enxovais de Dorflex, Allegra e Novalgina são 100% reciclados em sua maior parte. Além disso, todos os MPDVS possuem um informativo sobre a forma correta de descarte, tornando as marcas pioneiras nessa prática, fundamental não só para os consumidores, mas também para auxiliar a entidade recicladora na separação correta, facilitando o processo de separação dos materiais e a revalorização de cada matéria-prima usada. "Mais consciência nas ações e mais responsabilidade com o meio ambiente, menos produção de papel e mais árvores, são boas práticas ambientais que a Sanofi Consumer Healthcare quer continuar propagando no PDV", explica Rodrigo Bravo, Diretor Comercial Sanofi Consumer Healthcare.

Ainda pensando na sustentabilidade e com o propósito de contribuir para a erradicação da mortalidade infantil por diarreia, Consumer Healthcare (CHC) da Sanofi lançou no primeiro semestre a campanha "Você Compra e Enterogermina Doa", ação que incentivou o consumidor a ajudar as crianças que vivem em comunidades mais vulneráveis e foi responsável por levar 24 filtros comunitários de água para a população de São Gabriel da Cachoeira (AM). Toda a comunicação da campanha foi feita via QRCode, localizado nas embalagens dos produtos, com informações, regulamento e detalhes da campanha, evitando impressões de folhetos.

A estimativa é de que as boas práticas ambientais adotadas pela Sanofi até o momento possam ter poupado 85 árvores, 810 barris de petróleo, 20.000 quilowatts de energia, 132.500 litros de água, evitado a produção de 4,5 toneladas de CO², reciclado 3.3 toneladas de matéria-prima, e diminuído impressão de 800 mil folhetos, por conta do QR Code nas peças.

Sobre a Sanofi

A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

Sobre Sanofi CHC

Consumer Healthcare é uma divisão da Sanofi que conta com quatro pilares: Digestivo (marcas como Enterogermina e Dulcolax), Dor (Novalgina e Dorflex), Nutrição (Mobility, Pharmaton, Vitawin, Targifor+C) e Alergia (Allegra), sempre prezando pelo autocuidado e bem-estar de seus consumidores; proporcionando uma vida mais plena e saudável para as pessoas.

FONTE Sanofi Consumer HealthCare

