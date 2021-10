Sanofi Consumer Healthcare impactará mais de 20 mil pessoas em comunidades vulneráveis Amazônia

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Sanofi Consumer Healthcare (CHC), maior farmacêutica multinacional do Brasil, pretende impactar mais de 20 mil famílias em comunidades vulneráveis por toda a América Latina, no día 7 de outubro, em celebração ao Dia do Propósito de 2021, iniciativa da própria companhia liderada pela marca Enterogermina, probiótico que equilibra e restaura a flora intestinal, que possuí como propósito erradicar a mortalidade infantil por diarreia aguda.

Funcionários da Sanofi Consumer Healthcare (CHC), que atuam por toda a América Latina, estarão envolvidos na doação de filtros de água para comunidades vulneráveis, kits de higienização e atividades educativas, reforçando a importância da lavagem adequada das mãos para prevenir a diarreia aguda. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças diarreicas são a segunda causa de morte de crianças menores de cinco anos, com mortalidade anual de 525 mil casos notificados no mundo1. Um número alarmante, uma vez que essas doenças são evitáveis por meio do acesso à água potável e a serviços adequados de saneamento e higiene.

A incidência de diarreia infantil está relacionada ao nível socioeconômico: crianças com falta de higiene são muito mais vulneráveis a episódios de diarreia aguda, de maior duração e gravidade. Atualmente, busca-se aprimorar esse panorama por meio dos programas de controle que a OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) têm instituído2. Anualmente, são registrados na América Latina cerca de 150 mil mortes, das quais 85% ocorrem em crianças menores de cinco anos. "Este ano, estamos focados em alcançar mais comunidades no Brasil. Como uma empresa líder em opções de autocuidado, temos a responsabilidade de acelerar o acesso às informações para que mais famílias possam proteger seus filhos da ameaça de diarreia aguda", afirma Milana Dan, gerente de assuntos científicos de Enterogermina no Brasil.

No Brasil, os colaboradores de Sanofi realizarão uma arrecadação interna de fundos para doação de filtros de barro de água para comunidades ribeirinhas do Amazonas, auxiliados pela ONG Vaga Lume. A expectativa é de que a ação impacte positivamente mais de 20 mil moradores destas comunidades. Além disso, diversos conteúdos de propósito e sustentabilidade serão compartilhados internamente com os funcionários para a conscientização e alerta sobre a importância do Dia do Propósito.

A iniciativa ocorre ainda em toda América Latina. "Também queremos celebrar o Dia Mundial da Lavagem das Mãos, em 15 de outubro, com o depoimento de muitas pessoas que se beneficiaram com nossos esforços na região. Este ano, nosso propósito ganha vida ao envolver nossos funcionários nesta missão que a Sanofi CHC estabeleceu em todo o mundo para impactar mais de dois bilhões de pessoas até 2025", finaliza Milana.

