Sanofi Consumer Healthcare lança Mobility Action, produto que auxilia no ganho de massa e fortalecimento muscular

Em estudos recentes foi testado o efeito dessa suplementação pós-exercícios sobre a massa magra e resistência muscular em conjunto com exercícios de resistência. Participaram destes estudos homens saudáveis e fisicamente inativos, com idade entre 35 e 60 anos e também homens acima de 65 anos com diagnostico de Sarcopenia. Os resultados revelaram um aumento estatístico significativo (p < 0,05) na massa magra após a suplementação com Colágeno BODYBALANCE® comparado ao placebo. Além disso, foi observado aumento da resistência muscular, (p < 0,05), após a ingestão do Peptídeo Bioativo de Colágeno.

"O portfólio de Consumer Healthcare da Sanofi possui marcas que fazem parte do dia a dia das famílias brasileiras e nossa missão é seguir com essa forte presença no mercado nacional promovendo alívio nas dores e condições agudas que comprometem a qualidade de vida dos nossos consumidores. Mobility Action chega com esse propósito de ser um parceiro na rotina dos brasileiros junto com à prática de atividades físicas", explica Joaquin Ortega, Diretor de Marketing da divisão Sanofi Consumer Healthcare.

Mobility Action pode ser encontrado nas principais redes de farmácias físicas e online do Brasil a partir de maio de 2021.

MOBILITY ACTION: NÃO CONTÉM GLÚTEN. Leia o rótulo.

